Cada abonat en pot recollir una de manera gratuïta

Actualitzada 13/02/2020 a les 16:18

El Lleida Esportiu vol que el seu equip no estigui sol en el partit d'aquest diumenge a les 12 h. al Nou Estadi contra el Nàstic i per això subvenciona les entrades d'aquells socis que vulguin fer costat a l'equip.En total, el club de la Terra Ferma disposa de 340 entrades per a la zona de visitants del Nou Estadi i confien a esgotar-les totes per fer reaccionar l'equip fora de casa, on fa gairebé quatre mesos que no guanyen.