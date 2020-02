Adrián Thiam lluitarà per classificar-se per Tòquio 2020

Aquesta serà la primera vegada que participa en un preolímpic amb la selecció espanyola

Actualitzada 12/02/2020 a les 21:16

El boxejador tarragoní Adrián Thiam ha estat convocat per la Selecció Espanyola per guanyar-se un lloc per als Jocs Olímpics de Tòquio 2020 que tindran lloc del 24 de juliol al 9 d’agost. Per aconseguir arribar a la competició olímpica, Thiam haurà d’aconseguir una de les vuit places que hi ha disponibles en la categoria de 63 kg de boxa.

Aquesta és la primera vegada que el tarragoní té l’opció de lluitar per obtenir un bitllet per les Olimpíades i es troba molt segur de sí mateix. «Confio molt en la meva preparació, he estat campió d’Espanya quatre vegades des del 2017 i tinc moltes ganes de lluitar per un d’aquests llocs», explica Thiam, qui afegeix que «és el meu somni poder anar als Jocs Olímpics, a més, crec que seré l’únic tarragoní que hi participa en boxa i també m’agrada fer història». Tot i això, és conscient que aquesta no serà l’única oportunitat per classificar-se per uns Jocs Olímpics, ja que el 2024, si segueix en aquest bon nivell, tindrà una segona opció. Malgrat això, té clar que no desaprofitarà l’ocasió de competir a Tòquio 2020.

Thiam ara s’està preparant pel torneig classificatori europeu que tindrà lloc a Londres del 14 al 24 de març on competiran una trentena de paísos per aconseguir el bitllet. L’equip espanyol masculí ha convocat a Gabriel Escobar per la categoria de 52 kg, a José Quiles en 57 kg, Adrián Thiam en 63, Youba Sissokho en 69, Miguel Cuadrado en 75, Gazi Jalidov en 81, Emmanuel Reyes en 91 i Ayoub Ghadfa Drissi en +91. Tots ells competiran per acabar en el lloc més alt del torneig classificatori europeu que es disputarà al Cooper Box Arena, al Parc Olímpic Reina Isabel, lloc on van tenir lloc els Jocs Olímpics del 2012.

Thiam, que vol fer història sent el primer boxejador tarragoní que participa en unes olimpíades, va participar per primera vegada en el Campionat d’Espanya el 2016, on va quedar subcampió i, des d’aleshores, ha aconseguit sumar fins a quatre Campionats d’Espanya. «Vaig començar la boxa per provar un altre esport, jo abans jugava a futbol, i com que vaig veure que se’m donava bé vaig decidir continuar amb aquest esport», comenta el boxejador.