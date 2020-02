El Riudoms femení goleja al Sant Cugat i continua com un coet

La temporada de les riudomenques està sent excel·lent i les està consolidant en la segona posició

El CD Riudoms ha començat la segona volta de la lliga tan bé o millor que com va acabar la primera. Les riudomenques van golejar aquest cap de setmana al Sant Cugat i continuen amb un ascens meteòric digne d’un coet.

Les jugadores dirigides per Raúl Lucha van assolir enguany, per primera vegada en la història del club, l’ascens a Preferent i en aquesta primera temporada en una lliga tan exigent les riudomenques han demostrat que tenen molt de potencial i estan competint per les posicions més elevades de la lliga. Les de Lucha van derrotar amb comoditat al Sant Cugat 5-0 en el partit disputat aquest cap de setmana, i això que les rivals eren les cinquenes classificades de la lliga.

Amb aquesta victòria les del Baix Camp continuen a la segona posició, a només dos punts del Terrassa i cinc per sobre del Porqueres, tercer classificat. Habitualment, els equips que pugen de Preferent a Primera Nacional només són els campions dels respectius grups de la lliga però, en funció dels descensos que es produeixin des de Primera, el Riudoms també podria assolir l’ascens a la Tercera Divisió del futbol femení estatal, des de la segona plaça. Tot i això, encara queda molta lliga per acabar i Raúl Lucha, afirma que «ara mateix continuem amb la dinàmica de lluitar pels tres punts cada cap de setmana, sense marcar-nos cap altre objectiu», i és que la fita que s’havien marcat a principis de temporada, la permanència a Preferent, ja l’han aconseguit.

El Riudoms només ha perdut un partit i ha empatat dos dels 18 que s’han disputat, guanyant els 15 restants i quedant-se a només dos punts del líder, contra qui van caure 4-0 en la primera volta. Malgrat aquesta proximitat en lliga, Lucha explica que «no tindria sentit posar-nos una pressió extra per perseguir el líder, ara mateix continuem fent bé la nostra feina i, quan faltin quatre o cinc jornades per acabar, ja veurem on estem i si podem lluitar per alguna cosa més». Encara que les jugadores ja hagin assolit l’objectiu, el tècnic sentencia que «estan competint igual que com ho feien el primer dia o encara més, i hem portat alguna jugadora per ampliar la plantilla».