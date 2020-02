El Nàstic ingressarà 143.000 euros per les ajudes de la federació

La partida inclou 70.000 euros pels partits de Copa del Rei i despeses de cotització i arbitratges

Actualitzada 11/02/2020 a les 21:23

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha fet pública la llista d’ajudes econòmiques per als clubs de Segona B i Tercera, entre els quals hi ha el Nàstic, que en percebrà 143.410 euros que ajudaran a resoldre una petita part de les despeses de la temporada.

En concret, la federació va aprovar un conveni l’estiu passat per ajudar econòmicament a tots els clubs de Segona B i Tercera que participen en la Copa del Rei, és a dir, tots excepte els filials. Per aquesta partida l’entitat espanyola ha destinat un total de 4.950.684,64 euros repartits en cinc apartats. Un màxim d’1.480.000 euros per a la primera fase de l’eliminatòria de la Copa del Rei, un topall de 370.000 euros per a desplaçaments, 1.480.000 pel foment de la base, 977.170 pels arbitratges i 643.514,64 per eliminatòria superada.

Pel que fa al conjunt tarragoní, els 143.410 euros que han rebut corresponen als 70.000 euros pels dos partits de la Copa del Rei, 35.000 per la primera eliminatòria contra l’Olot i 35.000 més per la segona contra el Zaragoza; 7.000 euros per desplaçaments; 26.410 per arbitratges; 40.000 pel foment de la base. Així doncs, d’aquests 143.410 euros, 33.410 euros van ser com a retorn pels arbitratges de les dues eliminatòries de la Copa del Rei i els desplaçaments que, tot i que el Nàstic va disputar els dos partits copers com a local també acabarà percebent, ja que és un mínim que ha establert l’RFEF per a tots els clubs de Segona B i Tercera.

De la categoria de bronze del futbol estatal, l’equip que més diners rebrà és la Cultural Leonesa amb un total de 218.410 euros, ja que han estat l’equip de Segona Divisió B i Tercera que més lluny ha arribat a la Copa del Rei i, per tant, que més diners ha ingressat per passar les corresponents eliminatòries. L’únic equip que supera als castellans-lleonesos és el Badajoz amb 242.820 euros, que va arribar tan lluny com ells a la Copa del Rei, fins als vuitens de final, però que va disputar el primer enfrontament a domicili i, per aquest motiu, ingressa més diners per desplaçaments que la Cultural, que va disputar tots els partits de local. Tot i això, el Badajoz podria no rebre aquests diners si no presenta la documentació requerida per la federació.

Quatre equips amb deutes

De tots els equips de Segona Divisió B i Tercera n’hi ha 14 que tenen congelades aquestes ajudes, uns perquè no han entregat tota la documentació i uns altres perquè arrosseguen deutes. Per a poder rebre la quantitat assignada, els clubs han d’omplir un model de sol·licitud i informació per al suport econòmic, i aquests documents no els han entregat el Pontevedra, el Corutxo, el Peña Deportiva, el Mérida, el Yeclano, el Badajoz, el Recreativo de Huelva, La Nucía, el Badalona i l’Orihuela. Per poder rebre aquesta quantitat assignada, els clubs tenen 10 dies hàbils per presentar aquesta documentació. Els que ho tenen més complicat per percebre aquests diners són el Castellón, el Lleida, l’Hércules i el Murcia que tenen deutes amb la Seguretat Social i l’Agència Tributària. En concret, els tres conjunts del grup tercer de Segona B, el del Nàstic, tenen deutes amb les dues entitats i el Murcia només amb l’Agència Tributària. Si no solucionen aquests problemes econòmics, no podran rebre els més de 100.000 euros que la federació detalla en la resolució provisional del programa Impulso 23.