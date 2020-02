Torna la competència a l'eix de la defensa i al mig del camp del Nàstic

Els fitxatges d’aquest hivern faran que els llocs de central i de migcampista estiguin més disputats que a principis de temporada

El Nàstic ha millorat notòriament la seva plantilla en aquest mercat d’hivern amb cinc fitxatges, tres migcampistes, un central i un atacant. Aquesta remodelació farà que, a partir d’ara, l’entrenador grana, Toni Seligrat, tingui més recursos a l’hora d’escollir la parella de centrals i també els dos migcampistes, un problema positiu, ja que fins ara anava amb les peces justes en aquesta demarcació.

Pel que fa a l’eix de la defensa, Juan Rodríguez ha estat indiscutible des de principis de temporada i ho ha estat per obligació, independentment del nivell mostrat. Potser aquest fet li ha permès créixer futbolísticament i assentar-se a l’eix de la defensa amb actuacions que han anat millorant jornada rere jornada, però ara haurà de seguir treballant igual o millor per demostrar al tècnic que pot seguir sent el central dret titular. Si a la primera volta de la temporada no tenia competència, ja que Perone ocupava l’altre lloc i Goldar estava al mig, ara haurà de lluitar amb Jesús Rueda, David Goldar i Pol Domingo per aconseguir una de les dues posicions de central.

Un altre dels indiscutibles en la primera volta ha estat Goldar, i ho ha fet per necessitat al mig del camp on sempre ha donat el màxim. Ara, les arribades de Fran Miranda i Fausto Tienza li han obert la porta a què torni a l’eix de la defensa, tot i que serà Seligrat qui decideixi si continua apostant per ell de mig o l’ubica de central. Aquest cap de setmana passat, el gallec no va jugar contra el Cornellà per acumulació de targetes grogues i el seu lloc el va ocupar Fausto Tienza amb molt bona nota. Una de les dues posicions del mig del camp porta escrit el nom de Miranda que, des del primer partit, ha esdevingut un pilar fonamental de l’equip. L’altre portaria el nom de Javi Márquez en cas que aquest estigués al 100%, però les molèsties físiques i el bon paper de Fausto Tienza en el darrer duel faran que aquest lloc també estigui molt disputat d’ara endavant.

Així doncs, si fins ara Seligrat no s’havia de trencar gaire el camp en aquestes quatre posicions, perquè tenia els homes justos, ara haurà d’analitzar bé cada entrenament per determinar quins són els futbolistes que sortiran de titulars. El que està clar és que amb tanta varietat el club hi surt guanyant, ja que el tècnic tindrà suficients cartes per contrarestar qualsevol contratemps com poden ser les sancions o les lesions. La jornada anterior el tècnic valencià no els va tenir a tots disponibles, ja que Goldar era baixa per sanció i Márquez encara no estava plenament recuperat tot i anar convocat.

Ara, per al duel d’aquest diumenge contra el Lleida sembla que l’entrenador grana podrà comptar amb tots, ja que Javi Márquez s’exercitarà amb tot el grup a partir de dimecres i, si no hi ha cap contratemps, estarà disponible per jugar.