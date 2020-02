Tarragona acollirà la sortida de la sisena etapa de la Volta a Catalunya

Aquest serà el tram més llarg de la competició, amb un recorregut de 193,9 quilòmetres que uniran la ciutat amb Mataró el 28 de març

Actualitzada 10/02/2020 a les 20:58

Els aficionats tarragonins al ciclisme ja coneixen quan passarà la Volta Ciclista a Catalunya per Tarragona. Al mes de novembre es va confirmar que la ciutat tindria una sortida d’etapa d’aquesta competició que, enguany, arriba a les 100 edicions, i ara s’ha donat a conèixer que Tarragona acollirà la sortida de la sisena etapa, que tindrà lloc el dissabte 28 de març.

La tarragonina serà la penúltima etapa de la Volta, que finalitzarà l’endemà, diumenge, a Barcelona amb un recorregut de 134 quilòmetres. La del dia 28 començarà a l’Anella Mediterrània, a Campclar, i vorejarà la costa per sortir de Tarragona i posarà rumb cap a l’interior per passar per Salomó, la Bisbal del Penedès, Sant Jaume dels Domenys i Vilafranca del Penedès, entre d’altres, fins a arribar a Mataró per finalitzar l’etapa que constarà de 193,9 quilòmetres. Per al director de la Volta, Rubèn Peris, la «irregularitat del terreny defineix un recorregut amb pujades i baixades constants, però sense grans dificultats més enllà de l’alt del Collet, situat a 14 quilòmetres de la línia d’arribada», i afegeix que «és l’etapa més llarga de la Volta i que pot provocar una arribada en grup i la llarga recta just abans de la línia d’arribada és idònia per a presenciar un espectacular esprint final».

El Velòdrom torna a funciona

D’altra banda, els clubs ciclistes de la ciutat també celebren que el Velòdrom torni a estar operatiu de cara a la setmana vinent, tal com va anunciar ahir l’Ajuntament. «El Velòdrom Municipal de Campclar tornarà a donar servei als clubs ciclistes de la ciutat i a la Federació Catalana de Ciclisme a partir de la setmana vinent», va explicar la regidora d’Esports, María José López, qui va avançar que «el pròxim dilluns es reactivarà l’activitat de ciclisme en pista».

Des del Club Ciclista Tarragona recorden que el Velòdrom es va inaugurar el 1983 impulsat per la Federació Espanyola de Ciclisme i que el 1986 va cedir els drets a l’Ajuntament qui «l’ha descuidat durant tots aquests anys», denuncia el secretari del Club Ciclista Tarragona, Santiago Cifuentes, qui afegeix que «per nosaltres organitzar proves és complicat, perquè sobrevivim per les quotes de socis i, per tant, si en donem ús serà perquè ells entrenin». L’altre club de la ciutat i que manté la seva activitat competitiva és el Club Ciclista Campoclaro i el seu president, Diego Boss, comenta que «està bé, però tampoc és per tirar coets perquè s’hauria d’haver obert a l’octubre o novembre, perquè és a l’hivern quan entrenes més en pista», tot i que no ha descartat que, «si tot funciona bé i veiem que està tot ben reparat, podríem organitzar alguna prova de cara a final de temporada, abans de l’estiu».

Les millores que s’han realitzat han estat en els vestidors, el magatzem, la instal·lació elèctrica i aigua calenta sanitària, així com la pista de competició. Durant l’últim trimestre de l’any passat, i amb l’objectiu de «donar la màxima funcionalitat a les instal·lacions esportives», la regidoria d’Esports va encarregar un projecte per estudiar la viabilitat de la construcció d’un patinòdrom a l’interior del velòdrom, per donar cabuda als patinadors dels diferents clubs de la ciutat i que duien molts anys reivindicant aquest espai. Amb la redacció del projecte ja finalitzada, l’Ajuntament està «activant la partida corresponent fer l’obra».