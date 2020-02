El Nàstic ofereix el Nou Estadi per l'amistós entre La Cava i el FC Barcelona

El club tarragoní vol col·laborar a recaptar el màxim de fons possibles pels damnificats per la borrasca Glòria

10/02/2020 a les 19:56

Fa setmanes el FC Barcelona va anunciar que jugaria un amistós contra La Cava per tal de recaptar fonts per ajudar als damnificats per la borrasca Glòria que va afectar cruelment les Terres de l'Ebre, esborrant del mapa bona part del Delta. Per tal de fer territori i col·laborar amb aquesta causa, el Nàstic ha ofert al president de La Cava el Nou Estadi per la disputa d'aquest partit amistós.El fet que el partit es disputi al Nou Estadi permetrà acollir més espectadors i, per tant, obtenir més diners per a destinar-los a tots aquells que s'han vist afectats per la borrasca. La decisió ara està en mans del president del club ebrenc que haurà de decidir si accepta l'oferta del club grana o prefereix disputar l'enfrontament al seu estadi.