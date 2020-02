Un error defensiu priva el Nàstic de la victòria (1-1)

Oliva ha avançat els tarragonins després d'una gran acció de Pedro però el Cornellà ha tret profit de l'única despistada grana

El Nàstic ha empatat contra el Cornellà (1-1) en un partit molt intens en el qual els tarragonins han hagut de patir tot i que han resolt molt bé totes les arribades visitants excepte una, que ha acabat amb el gol de l’empat.



Com era previsible, el partit ha començat amb les forces molt igualades i amb un joc molt directe cap a les dues àrees. El Nàstic estava ben posicionat sobre el camp, però era el Cornellà qui ha començat generant més perill amb arribades a l'àrea tarragonina. De fet, en els primers minuts els verds han aconseguit marcar però la diana ha quedat anul·lada per una falta en atac. L'acció ha començat amb un llançament de cantonada, el primer del partit, que ha acabat amb un futbolista local rematant al segon pal i batent a Bernabé, però l'àrbitre ha assenyalat falta de l'atacant. Amb el primer ensurt encara present, els verds han disposat de dos córners més, de manera consecutiva, el primer l'ha refusat el porter grana amb els punys, i, el segon, ha acabat amb una rematada desviada.Després d'aquests atacs locals, ha arribat la resposta d'un Nàstic que no aconseguia trepitjar l'àrea rival tot i buscar-la amb insistència. Quan s'havia complert el primer quart d'hora, Pol Domingo, amb l'ajuda de Fausto Tienza, ha tallat un atac local i ha fet una passada en llarg per Pedro. L'atacant grana l'ha deixat de cara amb el cap per Oliva que, de primeres, li ha passat en llarg cap a Pedro que ha agafat la pilota per banda esquerra i ha començat a córrer cap a l'àrea rival, s'ha endinsat fins a arribar al primer pal on ha esperat la sortida del porter per cedir l'esfèrica a Oliva. El de Riudecanyes, ja amb la pilota als peus, ha amagat fins a dues ocasions amb el xut, deixant el porter a terra i quan s'estava quedant sense angle i tres defensors estaven sobre la línia de gol, ha realitzat un xut potent per enviar la pilota al fons de la xarxa en la primera ocasió clara de gol per part dels tarragonins.Una injecció de moral per als grana i tot el contrari per un Cornellà que estava gaudint de més ocasions però que, amb el gol, han deixat de generar-les. De fet, l'única acció de perill des del gol tarragoní ha estat en un contraatac de Nana que, conduint l'esfèrica, ha fet un control massa llarg dins l'àrea i Bernabé, molt atent, ha aconseguit atrapar-la. Amb la victòria per la mínima s'ha arribat a la mitja part del partit. La segona ha començat amb poques arribades a l'àrea però molta intensitat al mig del camp on tots dos equips aconseguien guanyar duels però en cap d'ells treien profit per construir un atac.Aquest segon temps semblava que seria avorrit, sense ocasions, amb un Nàstic molt atent que aconseguia frenar tots els atacs del Cornellà ben lluny de l'àrea però amb el pas dels minuts el guió ha anat canviant. El Cornellà ha anat guanyant metres i ha començat a arribar més a l'àrea rival. El primer avís ha estat amb una falta des de la frontal que han centrat al segon pal on la defensa grana ha aconseguit allunyar bé el perill. De fet, el paper de la defensa i del porter del Nàstic estava sent molt bo en un camp molt petit en el qual predominava el joc directe però, després de diverses centrades a l'àrea, ha arribat l'error tarragoní que ha provocat el gol de l'empat.Eloy Gila ha conduït per banda esquerra l'esfèrica, ha arribat a línia de fons i, des d'allà, ha centrat al primer pal. Allà Miranda ha aconseguit tocar la pilota que ha agafat més alçada però baixava plàcida a l'àrea petita on Bernabé, sota pals, no ha volgut sortir confiant que els defensors aconseguissin allunyar el perill. Rueda ha tocat la pilota però no l'ha desviat bé i Pol Domingo ha posat la punta de la bota per intentar rebutjar més la pilota que ha acabat al punt de penal on l'ha enganxat Agus Medina per afusellar Bernabé i posar l'empat en el marcador.El gol, com era d’esperar, ha esperonat encara més a un Cornellà que ha posat contra les cordes al Nàstic que veia com se li escapaven dos punts molt bons. Tot i que qui generava més perill era l’equip local, els tarragonins tampoc han patit en excés perquè aconseguien allunyar bé els intents d’atac del Cornellà. Tot i això, els de Toni Seligrat no aconseguien sortir de camp propi, ja que quan tenien la pilota buscaven sempre la passada en llarg i la defensa verda guanyava sempre la pilota.Al final, repartiment de punts en un duel molt intens entre dos equips que continuen allargant la bona ratxa, els locals, encadenant el vuitè partit sense perdre a casa, i els visitants, el Nàstic, encadenant un nou empat fora de casa i la sisena jornada sense perdre. D’aquesta manera, els tarragonins encara no han perdut cap partit des que han començat el 2020 amb quatre empats fora de casa i dues victòries al Nou Estadi on, la setmana que ve, buscaran fer bo aquest resultat que els manté a la catorzena posició, quatre punts per sobre delde descens i sis per sobre del descens directe.