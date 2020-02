Seligrat: «Ens quedem amb mal gust de boca perquè ho teníem molt controlat»

El tècnic lamenta que «a la segona no han tingut tantes ocasions i han aconseguit marcar»

Actualitzada 09/02/2020 a les 21:44

Toni Seligrat creu que «l’empat ha estat el més just» en el partit d’avui contra el Cornellà. El tècnic justifica que «és cert que en la primera part el Cornellà ha fet més mèrits per fer algun gol i hem aconseguit que no el fes, i a la segona, que no han tingut ocasions, ens l’han fet».

És precisament per això que el valencià assegura que «ens quedem amb una mica de mal gust de boca perquè ho teníem molt controlat i en una acció aïllada ens han marcat», tot i que afegeix que «és normal, perquè han hagut moltes centrades, aquí és difícil no perdre i marcar i nosaltres hem fet les dues coses».

Seligrat també defensa que a l’equip «no li ha faltat res» sinó que «ens ha sobrat l’acció del gol» i és conscient que «el rebuig ha estat tou, però no crec que puguem demanar més a cap dels jugadors que han saltat al terreny de joc». Sobre el paper de Bernat Guiu, que ha entrat en la segona meitat, Seligrat explica que «està molt bé, hem cregut que en aquell moment ens podia aportar coses en atac, volíem anar pel partit, una altra cosa és que el Cornellà no ens hagi deixat», i ha afegit que «és un jugador que es mereix tot el que li estem donant, ha aportat poquet però perquè el Cornellà ha estat molt bé».

Sobre aquest mes que afronta el Nàstic, on jugarà contra equips forts com el Lleida, el Castellón, i pròxims a la classificació com el Valencia Mestalla i La Nucía, el tècnic grana afirma que «l’encaro amb moltes ganes, crec que els partits que venen agrada jugar-los, però hi ha molta dificultat», i ha afegit que «avui ho hem solucionat bé, encarem aquests mesos amb molta il·lusió perquè l’equip cada vegada està millor, avui hem competit molt bé contra un rival molt dur i a casa seva».