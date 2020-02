Javi Márquez torna a una convocatòria on s'estrena Fausto Tienza

El capità s'havia perdut els darrers enfrontaments per lesió

Actualitzada 09/02/2020 a les 16:35

El Nàstic ha fet pública la llista de convocats per a disputar el partit d'aquesta tarda contra el Cornellà. Seligrat no ha pogut comptar per aquest duel amb Goldar, que va rebre la desena targeta groga contra l'Ebro en l'últim partit, ni amb els lesionats Javier Ribelles, Brugui i Pol Prats. Per contra, sí que ha convocat a Javi Márquez, ja recuperat i a Fausto Tienza que s'estrena amb el Nàstic.El capità grana va perdre's els partits contra el Barça B, l'Andorra i l'Ebro per una lesió fibril·lar al quàdriceps dret i Seligrat l'ha convocat per al partit d'avui, tot i que és possible que el visqui des de la banqueta. És a dir, la convocatòria de Márquez podria ser per fer pinya més que per estar sobre el terreny de joc. Per la seva banda, qui apunta a la titularitat és Fausto Tienza, qui ha entrenat amb l'equip aquesta setmana per primera vegada i que s'estrena a la convocatòria.La llista està completada pels porters Bernabé i Sarr, els defenses Javier Bonilla, Juan Rodríguez, Jesús Rueda, Carlos Albarrán i Pol Domingo, els migcampistes Fausto Tienza, Javi Márquez, Fran Miranda, Sergio Montero, Bernat Guiu, Pol Ballesteros i Ferran Giner, i els atacants Fran Carbia, Gerard Oliva, Jonathan Pereira i Pedro.