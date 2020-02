L'actual jugador del Zaragoza podria anar a parar a les files del club català

Actualitzada 08/02/2020 a les 13:22

Segons el programa de La Ser 'El Larguero', el FC Barcelona estaria interessat en fitxar a l'exdavanter del Nàstic Luis Suárez i el club grana ja hauria parlat amb el seu entorn. Després de la lesió de Ousmane Dembélé, el Barça es troba amb problemes al seu atac i sembra que l'actual jugador del Zaragoza, cedit pel Watford podria ser una bona opció per substituir al francès tot i que l'operació no seria pas fàcil per culpa dels interessos dels altres clubs ja mencionats.El jugador colombià porta un total de 14 gols en aquesta temporada 2019/2020.