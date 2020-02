Un Cornellà enratxat posarà a prova la millora del Nàstic en la segona volta

Els barcelonins han guanyat els últims set partits que han jugat com a locals, marcant deu gols i encaixant-ne només un

El Gimnàstic de Tarragona visita aquest diumenge a les 18 h. al Cornellà, partit que es podrà veure per Footters i que posarà a prova la millora del Nàstic en aquesta segona volta de la temporada. Els tarragonins visiten un dels camps més complicats del grup tercer de Segona B, de fet, ara mateix, podria tractar-se del rival més fort com a local.

El Cornellà ha aconseguit agafar una ratxa perfecta com a local i ha guanyat els últims set partits que ha jugat a casa seva. Per si això no fos suficient, els homes de Guillermo Romo només han encaixat un gol en aquests set partits i n’han marcat deu. De fet, el Cornellà no ha encaixat cap diana en els últims sis partits, ja que l’única que han rebut va ser en el primer duel d’aquesta bona ratxa. En línies generals, el Cornellà és el quart classificat amb 40 punts, els mateixos que el Castelló, tercer, i a només un del segon classificat, el Barça, i quatre del líder, el Sabadell. D’aquests 40 punts, 26 els han aconseguit com a locals i 14 de visitants, una nova mostra de com estan de forts al Camp Municipal de Cornellà. En aquest estadi han disputat 12 partits dels quals n’han guanyat vuit, n’han empatat dos i n’han perdut uns altres dos. Les derrotes van arribar contra Villareal B (1-2) i l’Hércules (0-1) i els empats contra l’Olot (1-1) i Ejea (1-1), mentre que les victòries han estat contra el Badalona (1-0), Llagostera (2-1), Andorra (2-0), Sabadell (2-0), Lleida (2-0), Valencia Mestalla (1-0), La Nucía (1-0) i Espanyol B (1-0).

Així doncs, l’última derrota del Cornellà a casa seva va ser a la jornada 10, disputada el 27 d’octubre on va caure contra l’Hércules i l’última com a visitant va ser al camp del Castellón (3-1) en la jornada 18, celebrada el 22 de desembre. Per tant, el partit d’aquest diumenge serà un autèntic xoc de dinàmiques, ja que tan Nàstic com Cornellà encadenen els últims cinc partits sense perdre, tot i que si s’analitzen només els últims partits com a local, els verds arriben en un moment molt més bo que els tarragonins. Aquesta dinàmica l’han aconseguit gràcies a tancar la porteria a zero i està molt concentrats des del primer fins al darrer minut, de fet, en la majoria d’aquests últims duels els barcelonins han aconseguit decantar-los a favor seu en els instants finals.

Contra el Llagostera, Leo va anotar el gol de la victòria al minut 85, contra el Sabadell, de nou Leo, va marcar els dos gols, un al minut 71 i l’altre al 80, contra el Lleida, Pablo va marcar l’únic gol del duel en el 86, i contra La Nucía, Cristian Llobato va fer l’1 a 0 en el 82. Així doncs, si els tarragonins volen fer mal, hauran d’estar alerta en tot moment i aprofitar les poques ocasions de les quals, previsiblement, gaudiran. Entre els perills ofensius dels verds destaquen Leo, mitja punta que és el pitxitxi de l’equip amb sis dianes, Pablo, segon màxim golejador amb cinc gols i Becerra, amb quatre. Tot i això, Leo, el màxim perill dels verds es troba lesionat amb un esquinç de grau II al lligament intern del genoll esquerre des del 9 de gener i tampoc podrà jugar el central Baro, que pateix un esquinç de grau II al turmell dret, lesió que es va fer contra La Nucía. Els que sí que hi seran són tres vells coneguts del Nàstic, Javi Jiménez, Eloy Gila i Cristian Lobato.

Molts moviments a l’hivern

El Cornellà ha estat un dels clubs que més s’ha mogut aquest hivern amb cinc baixes i quatre incorporacions. Els verds van acomiadar a Riego, Prats, Fall i Mario Robles, i van traspassar a Abde Damar, un dels golejadors en el partit que van jugar al Nou Estadi i que va acabar 2-2, al filial de l’Atlético de Madrid. En els seus llocs van fitxar a Pol Moreno, Agus Medina, Rulo i Álvaro Vega.

El conjunt de Romo acostuma a jugar, des de la lesió de Leo, amb un 4-4-2, amb Pablo i Becerra en la dupla atacant, Eloy Gila i Lobato per bandes, Nana i Agus al doble pivot, Javi Jiménez al lateral esquerre, Guzmán al dret, Pol Moreno i Cristian de centrals i Ramón a la porteria. Així doncs, el Nàstic té una prova de foc aquest diumenge per posar a prova la millora que ha demostrat el conjunt de Toni Seligrat en aquesta segona volta i el rendiment dels nous fitxatges.