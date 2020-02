El CF Pobla de Mafumet vol allargar la bona ratxa contra el Vilafranca

El tècnic pobletà es mostra molt content amb la feina dels seus jugadors que «no han deixat de picar pedra»

Actualitzada 05/02/2020 a les 20:35

El CF Pobla de Mafumet està vivint un moment dolç aquest 2020 i encadena tres partits amb la porteria a zero amb un empat i dues victòries que, sumat al 3-0 obtingut aquest cap de setmana pel partit que s’hauria de jugar contra el Reus, els mantenen en la part alta de la classificació i empatats a punts amb el Sant Andreu i l’Europa, tercer i quart classificat, respectivament.

El tècnic pobletà, Albert Company, es mostra satisfet amb la dinàmica del grup i argumenta que «l’equip està bé, amb la línia de sempre, tenim molt bons hàbits i això fa que les coses ens acabin sortint», però també assenyala que «és normal que dins de les irregularitats d’un filial puguem travessar algunes ratxes negatives, però la feina dels nois és molt bona». En aquest any, el 2020, els d’Albert Company han disputat set partits, dels quals han perdut un, han guanyat tres i han empatat l’altre. La derrota va ser contra el Sants (4-0) en un duel inusual pel filial grana que acostuma a competir, i amb bona nota, en tots els enfrontaments. Les victòries van ser contra el Santfeliuenc (2-0), l’Horta (2-0) i el Reus (3-0), mentre que l’empat el van aconseguir en la darrera jornada que van disputar contra el Castelldefels (0-0).

En aquests quatre últims partits d’enguany, el conjunt de Company ha aconseguit deixar la porteria a zero, justament quan han perdut una de les peces més importants de l’equip, Pol Domingo, que ha irrompt amb força al primer equip. «Això és una mostra de com treballa de bé aquest equip, no només els que acostumen a ser titular, si no que tots els jugadors», argumenta Company, qui afegeix que «els jugadors que fins ara no estaven sent titulars han demostrat que estan capaçitats per fer-ho i que poden complir a la perfecció».

Quatre moviments

En aquest mercat d’hivern la Pobla també ha canviat l’equip, tot i que de manera molt més discreta que el primer equip. Els pobletans han donat tres sortides, la d’Aitor Serrano i Cissé, que han rescindit contracte, i la d’Adrián Guica, que ha marxat cedit al Castelldefels, i també han contractat un futbolista, Iván Riveiro. Aquest jugador és un migcampista ofensiu que estava jugant a Tercera Divisió, al grup de Galícia, i que l’estiu passat va rescindir el contracte amb el juvenil del Real Madrid.

Riveiro va arribar l’última setmana del mercat i dijous passat va participar en l’amistós del filial grana al Nou Estadi contra l’equip coreà que va acabar amb empat a 1. Company no descarta que el futbolista pugui debutar aquest cap de setmana, tot i que apunta que «encara ha d’acabar d’adaptar-se aquí, a la ciutat i a nosaltres». El filial grana jugarà aquest diumenge contra el Vilafranca i ho farà «competint com sempre, demostrant que podem fer-ho contra qualsevol equip i en qualsevol camp», afirma Company que, tot i la ratxa de tres derrotes, sap que serà un rival complicat de guanyar.