El Nàstic presenta les incorporacions del mercat d'hivern caracteritzades pel seu lideratge

El director esportiu grana ha argumentat que «vam voler fer una plantilla jove però, a alguns, els ha faltat personalitat»

05/02/2020 a les 15:08

Carbia torna a casa

El Nàstic ha presentat aquest migdia les cinc incorporacions del mercat d’hivern, Ribelles, Miranda, Carbia, Rueda i Tienza, en l’ordre d’arribada. El director esportiu grana, Sergi Parés, ha explicat que «aquest ha estat un mes intens» i que «la prioritat era reforçar l’equip per arreglar les coses que en la primera volta no han funcionat». Parés també ha remarcat en més d’una ocasió que «hem treballat tots junts, la direcció esportiva i l’entrenador», i que «hem pogut tenir la majoria de les primeres opcions que ens hem plantejat», assegurant que «un aspecte fonamental per nosaltres era aconseguir jugadors competitius al màxim, que ens donessin conductes de lideratge i força per tenir uns hàbits clars i anar construint un vestidor fort».El director esportiu s'ha mostrat content amb les arribades que s'han produït, assenyalant que «en aquesta segona volta crec que som el tercer equip o el segon que més punts hem fet, al final el que buscàvem era un grup de jugadors a nivell mental forts i que ens donessin un rendiment immediat». Aquesta fortalesa mental i lideratge és el que ha trobat a faltar el club en la primera volta i Parés ho justifica argumentant que «en funció dels resultats hi ha jugadors que puguin treure més confiança, altres que menys i les coses van com van, però és evident que nosaltres vam mirar de fer una plantilla molt jove perquè haguessin de fer el creixement a casa nostra i en alguns els ha faltat personalitat en algun moment però perquè en els primers partits la cosa no va sortir». El mateix director esportiu ha assegurat que els moviments que s'han produït en aquest mercat d'hivern són tots els que volien fer, tant a nivell d'altes com de baixes, tot i que ha reconegut que no comptaven amb el traspàs de Pol Valentín. «Era una situació favorable que el club havia d'aprofitar i ha aparegut un jugador que estem encantats amb ell, que és Pol Domingo, i que també pot jugar de lateral dret», ha expressat Parés en relació amb aquesta venda.El primer a ser presentat va ser Javier Ribelles, qui va lesionar-se en el segon entrenament amb el Nàstic i que, de moment, s'ha quedat sense fitxa per aquesta temporada però que «si hi ha alguna lesió de llarga durada, no portarem a ningú més i li donarem la fitxa a Ribelles perquè pugui jugar quan es recuperi», tal com ha anunciat el president del Nàstic, Josep Maria Andreu. El migcampista ha afirmat que «no m'ho podia creure, estava anant tot molt bé i de sobte, vaig caure malament i em vaig fer mal al dit», i sobre la seva arribada a Tarragona ha esmentat que «va ser molt fàcil convèncer-me, el Nàstic és un equip important». L'altre migcampista que ha fitxat pel club aquest hivern és Miranda que, des del primer dia, ja ha donat exemple del seu lideratge dins el camp i de qui el president s'ha mostrat molt content de tenir a les files del seu equip. «Això és una qualitat meva, on vaig intento fer les coses el millor possible, és quelcom que porto dins meu», ha detallat Miranda, qui ha afegit que «el vestuari està molt unit i amb molta il•lusió de treure la situació endavant, hem de treballar com ho estem fent per sortir d'aquesta situació i acabar bé la temporada». El migcampista arriba procedent de l'Hércules, un equip que tampoc ho està passant bé enguany i es troba en places de descens a Tercera, segons Miranda, la diferència entre el club alacantí i el tarragoní està només en l'estructura. «A nivell de vestuari era tot molt similar, però a dia d'avui, i sense desmerèixer cap entitat, crec que el Nàstic és un club amb estructura de Segona Divisió, cadascú sap treballar bé en cada parcel·la i això dona molta estabilitat i és molt important».La tercera incorporació del mercat d'hivern va ser la de Fran Carbia, un futbolista format a la base del Nàstic i que «portava esperant això bastant de temps». El tarragoní arriba cedit, procedent de l'Ibiza, però el president ha deixat clar que a final de temporada «jugarem fort» perquè es quedi a Tarragona, unes declaracions que a Carbia li han agradat «molt». «Tinc un any més amb l'Ibiza, però el meu cap està aquí i m'agradaria seguir», ha dit el tarragoní, qui ha afegit que «a l'estiu no vaig poder venir perquè tenia el tracte aparaulat amb l'Ibiza i la veritat és que se'm va quedar l'espina clava per no venir aquí, i ara ha sorgit l'ocasió i no m'ho vaig pensar». El de Sant Pere i Sant Pau s'ha mostrat molt content de la seva arribada al Nàstic i ha argumentat que «és el club de la meva ciutat, tinc molts records aquí, des d'infantil fins a la Pobla, estar aquí és felicitat màxima». Un altre dels futbolistes que va debutar el diumenge passat i que ha estat presentat avui és Jesús Rueda que va començar amb mala sort després d'anotar-se un gol en pròpia porteria, un fet al qual li ha tret ferro afegint que «el següent espero que sigui a la porteria rival». Rueda diu que «he parlat amb companys que han estat aquí i amics i tothom m'ha parlat meravelles de la ciutat i del club, i és el que m'he trobat, és un club per estar a Segona com a mínim». El central assegura que «l'objectiu ha de ser acabar el més amunt possible, no podem fer res per arreglar el passat, però podem arreglar el que ve ara i l'objectiu ha de ser guanyar partits, tirar cap amunt». Per a ell, la clau per sumar punts passa per la solidesa defensiva, ja que confia que «de mig del camp cap amunt l'equip té moltes coses per fer perill, si darrere mantenim el nivell defensiu alt, l'equip segur a guanyar molts partits».Finalment, també ha parlat Fausto Tienza, la darrera incorporació grana i que avui ha completat el primer entrenament amb la resta de companys. El futbolista, igual que Carbia, arriba cedit però el president ha assegurat que «en funció de les circumstàncies valorarem la seva continuïtat, i ens agradaria que fos així». El migcampista ha explicat que «és un repte bonic donar el tomb en aquesta segona volta i passar uns mesos feliç, l'equip ha de tornar a agafar bones sensacions, hi ha bon ambient i un bon grup i això serà important d'aquí a juny». Amb Tienza s'han acabat les presentacions oficials, però també ha aparegut un altre nom, el de l'entrenador, Toni Seligrat. Sobre la seva continuïtat la temporada vinent, Parés ha comentat que «estem encantats amb ell, a partir d'aquí anem caminant i anirem veient on som, però crec que li ha donat un tomb a això i estem encantats amb ell».