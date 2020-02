Ballesteros: «Encara és possible lluitar per coses maques, l'equip està fet per estar a dalt»

L’extrem és conscient que primer cal certificar la permanència, però no descarta que al final de la lliga estiguin en bons llocs

Pol Ballesteros ha parlar aquest matí de la dinàmica en la qual es troba l’equip i també del rival contra qui jugaran aquest diumenge, el Cornellà. Sobre els seus, l’extrem grana ha assegurat que «encara és possible lluitar per coses maques, l’equip està fet per estar a dalt i encara no ho hem demostrat», i ha afegit que «ho està demostrant amb comptagotes i tenim moltes ganes de fer una segona volta increïble, d’animar la gent que vingui a l’estadi». Tot i això, Ballesteros diu que «hem d’anar a poc a poc, pensant partit a partit perquè venim d’allà –el descens– i encara hi estem», però va afirmar que «la veritat és que no perdre en lliga des de principi d’any és molt positiu per nosaltres, ens està fent agafar confiança individualment i crec que estem mostrant molt bones sensacions». Tot i aquesta declaració d’intencions, el de Vilassar de Mar ha defensat que «seria un error pensar que la permanència no és cosa nostra, sabem d’on venim i hem de ser conscients que hem fet una primera volta molt dolenta».

De cara al partit contra el Cornellà, l’extrem és conscient que «és un camp complicat, però amb la mentalitat i confiança que tenim ara mateix, creiem en tot», i ha remarcat que «el camp és petit, de gespa artificial, però no és un camp invencible, sabem que ells estan molt bé, però nosaltres també, i serà un partit igualat que es decidirà en petits detalls i esperem que es decanti a favor nostre».

Pel que fa als fitxatges, Ballesteros ha explicat que «ens aporten molta il·lusió i seguretat defensiva que abans no teníem, ara ens arremanguem tots les mànigues», i també va voler remarcar el gran debut de Fran Carbia i els dos gols de Gerard Oliva que «ens aporten moltes coses i totes positives, i segur que al llarg de la lliga ens vindran molt bé», ha sentenciat. Per al jove futbolista grana, aquest equip encara té marge de creixement per seguir escalant posicions i argumenta que «el més important és intentar no perdre a casa, anar sumant de tres en tres, i fora, tot i que és més complicat perquè no tenim tant de suport de l’afició, intentar fer el mateix». Aquest diumenge els jugadors grana tindran una bona oportunitat per demostrar que poden mirar cap amunt.