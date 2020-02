Tres exjugadors més del club de la Terra Ferma també ho han fet

Actualitzada 05/02/2020 a les 11:36

Pedro Martín, davanter grana que la temporada passada va militar al Lleida, ha denunciat el club de la Terra Ferma per impagaments, juntament amb altres tres futbolistes més, Juanto Ortuño, ara al Castellón, Tano Bonnín, al Rapid Bucarest, i Albert Dalmau, al Llagostera, que la temporada passada també estaven al Lleida.Seria per aquestes denuncies que el Lleida no ha pogut fitxar en aquest mercat d'hivern i té fins a final de temporada per resoldre aquests quatre casos, ja sigui pagant el que deu o arribant a un acord amb els futbolistes. Si no ho fa, podria ser castigat amb la pèrdua de la categoria.