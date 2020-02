El Palau d'Esports de l'Anella Mediterrània es queda sense parquet

La pista es cedirà quatre mesos al pavelló de Fontajau, Girona, que es va veure molt afectat per la borrasca Glòria i en necessiten un de nou

Actualitzada 04/02/2020 a les 22:19

La Generalitat de Catalunya ha decidit cedir el parquet del Palau d’Esports de l’Anella Mediterrània al pavelló de Fontajau, Girona, on la borrasca Glòria va deixar inutilitzable la seva pista. Això comporta que la infraestructura tarragonina, que estava en desús des del setembre del 2018, quan es van disputar partits de l’ACB, la màxima categoria estatal del bàsquet, quedi definitivament tancada fins d’aquí a quatre mesos, com a mínim. I és que sense parquet és impossible practicar-hi cap esport.

El pavelló de Fontajau necessita un parquet nou perquè l’Uni Girona, equip de la primera divisió femenina estatal, pugui acabar la temporada a la seva pista. Des de Girona ja han encarregat un parquet nou però aquest estava fora d’estoc i, com que han de fer les mesures concretes de la pista, tardarà al voltant de quatre mesos en arribar. És per aquest motiu que la Generalitat ha decidit donar ús al parquet del Palau, inutilitzat des del 2018, i solucionar els problemes del pavelló de Fontajau.

«No hi ha lideratge»

Pel que fa als grups de l’oposició a l’Ajuntament de Tarragona, PSC, Ciutadans i PP coincideixen que «no hi ha lideratge» en l’actual equip de govern i es remeten al darrer plenari on ERC va assegurar que «estem a prop» de concretar la cessió del Palau d’Esports a l’Ajuntament. Fins a dia d’avui, els drets d’aquest equipament els té la Generalitat i fa anys que s’està treballant en la gestió futura d’aquest.

«Et sents emprenyat, penses que et prenen pel, no quadra que cedeixin el parquet si el desbloqueig és imminent», argumenta el regidor socialista, Berni Álvarez, qui afegeix que «això fa que durant aquests mesos el Palau estigui tancat segur, per tant, no pensen a donar-li un ús imminent». Amb tot, el regidor socialista afirma que «entenc que es decideixi cedir el parquet, perquè s’ha de ser solidari i aquí no l’estàvem utilitzant, són dos temes diferenciats, el que molesta és que diguin que la cessió del Palau està a punt de concretar-se».

Per la seva banda, el portaveu de Ciutadans a l’Ajuntament, Rubén Viñuales assegura que «estem perplexos, ara ja no serà només Barcelunya, també serà Gironunya, ara no tenim clar quan posaran aquí el parquet», i etziba que «l’alcalde ha de defensar els interessos de la ciutat per sobre de tot, inclòs si s’ha d’enfrontar al seu mateix partit». Viñuales argumenta que el regidor d’Esquerra, Xavier Puig, va dir que «hi havia un pla B en cas que les negociacions pel traspàs no anessin bé, doncs espero que no sigui aquest, perquè si no ja podem buscar el pla C».

Finalment, Elisa Vedrina, regidora del PP i exregidora d’Esports a l’Ajuntament, es troba «sorpresa» per aquesta decisió i creu que «el parquet no tornarà». «No entenc com en el darrer plenari van dir que les negociacions estaven avançades i ara cedeixin el parquet, o l’equip de govern no sabia res, que no m’estranyaria, o és que ens prenen el pel», remarcar Vedrina, qui afegeix que «això no només vol dir que la Generalitat no vol posar-lo al dia, ja que falta la instal·lació de més grades, entre altres coses, sinó que tampoc el vol mantenir, sinó que l’equip de govern no gestiona bé els equipaments, a més, ni protesten, ni es neguen, ni el defensen». Des de l’Ajuntament han declinat valorar aquesta cessió del parquet fins al dia d’avui.