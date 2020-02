Seligrat: «Mereixíem guanyar a casa»

El tècnic ha valorat els nous fitxatges i ha lamentat la lesió de Brugui i espera que «no sigui gaire cosa»

Actualitzada 02/02/2020 a les 15:28

Toni Seligrat no s’ha volgut quedar amb només una cosa de la victòria d’avui i ha assenyalat que «ho repartiria en unes quantes coses, el debut de jugadors amb victòria, un d’ells amb dos gols, gent de casa que debuta, un equip que ha sabut patir quan tocava i l’eficàcia de cara a porteria», però també ha dit que «si he de destacar algo, és que hem guanyat a casa, una cosa que ens mereixíem tots, perquè tots sabeu el difícil que es guanyar a casa i en un partit com el d’avui». Tot i això, el partit ha tingut dues fases ben diferenciades i en la segona meitat els tarragonins han sortit més defensius perquè «la primera part ha acabat amb una pilota a l’esquena, amb la defensa molt adelantada, i Emaná quedant-se sol davant de Bernabé», ha detallat Seligrat, qui ha afegit que «ens guanyaven moltes pilotes a l’esquena, per això hem endarrerit la línia de quatre i perquè el resultat era favorable, l’única manera que l’Ebro ens podia fer mal era amb pilotes a l’esquena o jugades d’estratègia».Seligrat també ha parlat de Pol Domingo qui, després de fer molts bons partits, s’ha quedat a la banqueta en favor d’un nou fitxatge, Jesús Rueda. «En principi, tot el que hem fitxat és per ser millors, perquè ens donin un plus del que no teníem i realment és dolorós per mi treure un jugador amb l’equip molt bé defensivament, i més quan és un defensa jove, de casa, que dona un rendiment molt bo», però ha argumentat que «fa dos anys Rueda jugava Europa League, i Pol Domingo té 20 anys i moltes coses per aprendre, s’ha de quedar en què fins fa poc era un de la Pobla i ara és un més a tots els nivells». Sobre Carbia, el segon debutant en el dia d’avui, ha especificat que «el considero un jugador ofensiu, no un davanter referència, es troba bé entre línies, per dintre i per fora, a dalt i a banda, però a més, el caràcter i el comportament fan que pugui jugar on sigui, i a més és d’aquí, es mor de ganes per jugar». Finalment, en el capítol individual, també ha parlat de Brugui i la seva lesió, argumentant que «haurem d’esperar, és lesió de genoll, mirarem l’evolució, esperem que no sigui gaire cosa».Precisament, aquesta lesió ha arribat just després que els tarragonins es marquessin el gol de l’empat en pròpia porteria i el tècnic valencià ha celebrat que «no ens hem vingut a baix, hem fet el segon gol». Sobre l’equip, Seligrat ha afirmat que «quan vaig arribar vaig dir que estava encantat d’estar aquí i de l’equip que tenia, ja m’agradava molt i havia d’intentar fer-lo meu», i ha afegit que «dos mesos després ja és meu i m’agrada encara més que quan vam arribar».