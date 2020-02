Que bo que has vingut, Carbia (4-1)

Carbia i Oliva, amb dos gols cadascun, deixen els tres punts a Tarragona

Fitxa tècnica

El Nàstic ha derrotat 4-1 a l’Ebro en una molt bona primera meitat i en una segona on ha demostrat que l’equip ha guanyat molt en eficàcia a porteria, especialment, gràcies al fitxatge de Carbia que ha estat el millor del partit. El tarragoní, que debutava amb la samarreta grana, ha aconseguit dues dianes i ha donat una assistència per ajudar als tarragonins a quedar-se amb els tres punts i encadenar el cinquè partit sense perdre.Els de Toni Seligrat han començat molt fort el partit amb l’equip bolcat a l’atac i tancant l’Ebro a la seva àrea. Només s’havien disputat cinc minuts i els grana ja disposaven d’un córner a favor que, com és habitual, ha executat Bonilla amb una bona centrada al segon pal. Allà l’ha esperat Oliva per, de primeres, rematar amb la cama esquerra a porteria i posar l’1-0 en el marcador. Només s’havien jugat cinc minuts però semblava que el Nàstic avui podia golejar veient l’actitud dels jugadors. Amb el pas del partit les forces s’han anat anivellant lleugerament, tot i que l’Ebro no trobava porteria fins que, accidentalment, ha arribat el gol de l’empat.Com ja va passar en el duel contra el Zaragoza, el Nàstic va encaixar un gol sense que els rivals xutessin a porteria. La diana ha arribat amb una centrada des de banda dreta al primer pal, Rueda s’ha llençat amb tot al terra per tallar la passada però el central s’ha acabat posant la pilota al fons de la xarxa en una jugada idèntica a la de Goldar en el duel de Copa del Rei. Amb aquest infortuni, els tarragonins han baixat considerablement el nivell i han començat a concedir espais a un Ebro que buscava constantment la passada en llarg cap a Emaná.Els ànims dels grana encara han quedat més tocats quan un dels futbolistes més intensos del conjunt tarragoní ha caigut lesionat. Brugui ha saltat per lluitar una pilota aèria al costat de la banda, a l’alçada del mig del camp, i, al caure, ha recolzat malament la cama i s’ha fet mal al genoll. El futbolista ha emès un crit que ha congelat el Nou Estadi. Quan el rival ha tirat la pilota fora han entrat les assistències per confirmar el que es començava a témer, Brugui necessitava el canvi. El futbolista ha abandonat el camp plorant, molt tocat, i coix, ajudat pels metges. El seu substituït ha estat Carbia que, durant el partit ha aconseguit fer oblidar la lesió de Brugui i, en la primera pilota que ha tocat, ha marcat el segon gol. L’extrem tarragoní ha aprofitat una centrada xut de Pedro al segon pal i s’ha llençat al terra amb un defensor per posar la pilota al fons.Amb el Nàstic per davant en el marcador els tarragonins s’han tornat a animar i dominar l’enfrontament en els primers 45 minuts que no han tingut cap ocasió més destacable. Amb el 2-1 s’ha arribat a la mitja part i la segona ha començat amb un guió completament diferent al de la primera, però ha acabat amb dos gols més del Nàstic. En el primer tram d’aquest segon temps el Nàstic no ha fet un partit tant intens i ha deixat espais a un Ebro que ha sortit disposat a empatar el duel. Els aragonesos han gaudit d’ocasions i, tot i que cap d’elles eren massa perilloses, la port s’ha apoderat del Nou Estadi en cada acció ofensiva dels visitants.Amb el pas dels minuts els tarragonins han anat creixent tímidament però no ha estat fins a l’entrada de Pol Domingo que els grana han tornat a ser forts. El jove tarragoní ha entrat per Pedro i ha passat a ocupar el lateral esquerra, avançant a Bonilla d’extrem. Carbia, s’ha posat de punta amb Oliva i han firmat una dupla excel·lent, sumant quatre gols en el partit d’avui, dos per cadascun. El segon de Carbia ha arribat en una centrada per banda esquerra de Bonilla que Oliva no ha pogut rematar per poc i el tarragoní, molt atent, ha posat la cama per fer el 3-1.Amb aquest tercer gol els grana han enfonsat a l’Ebro que veien més difícil la remuntada i els de Seligrat han aprofitat per sentenciar el duel amb el quart gol de l’enfrontament. En aquest Carbia també ha tingut molt a veure, ja que seva ha estat l’assistència que Oliva ha aprofitat per marcar el quart. El tarragoní, des de banda dreta, ha posat la pilota a l’àrea en una centrada mil·limetrada al cap d’Oliva que no ha desaprofitat l’oportunitat per anotar el seu doblet i tancar el partit en favor dels tarragonins.Amb aquest gol el partit s’ha donat per tancat, amb bones sensacions per part d’un equip que res té a veure amb el de la primera volta i que començar a posar més terra de per mig amb el descens a Tercera Divisió. El duel ha deixat les bones sensacions de Fran Carbia, que ha debutat amb dos gols i una assistència, de Gerard Oliva que, amb un doblet, s’ha estrenat en lliga i de Jesús Rueda que, tot i el gol en pròpia porteria, s’ha mostrat força segur en defensa. La nota més negativa ha estat la lesió de Brugui, al qual se li faran proves aquesta setmana que entra per establir l’abast de la seva lesió. Amb aquesta victòria, els tarragonins sumen 26 punts i pugen dues posicions a la lliga, fins la 13a plaça, a l’espera del que faci la Nucía.Bernabé, Bonilla, Juan Rodríguez, Jesús Rueda, Albarrán, Pol Ballesteros (Guiu, 85’), Goldar, Miranda, Brugui (Carbia, 33’), Pedro (Pol Domingo, 76’) i Oliva.Loscos, Barreda, Espín (Víctor Andrés, 64’), Paco Aguza, Rafa Parejo, Tiago (Juampa, 46’), Lolo Garrido, Álvaro González, Fran García, Jesús Rubio (Jairo, 75’) i Stéphane Emaná.1-0, Oliva (6’); 1-1, Rueda (p.p. 17’); 2-1, Carbia (33’); 3-1, Carbia (80’); 4-1, Oliva (85’).Rubén Ruiperez Marín (col·legi castellà-manxec) va amonestar als locals Bonilla i Goldar; i als visitants Espín, Emaná, Paco Aguza, Parejo i JuampaEl Nou Estadi va acollir el duel de la jornada 23 del grup tercer de Segona Divisió B que va reunir 2.715 espectadors.