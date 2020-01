Habran marxa cedit a la Unió Deportiva Melilla

El Nàstic té encara pendent resoldre el futur de Lolo Plá, que podria quedar-se sense dorsal

31/01/2020 a les 12:53

El davanter francès Romain Habran marxa cedit aquest divendres cap a la Unió Deportiva Melilla, del grup IV de la Segona B. La cessió és fins a final de temporada per a un jugador de 25 anys que es va incorporar aquesta mateixa temporada a la disciplina del Nàstic.El jugador francès ha disputat 16 partits amb el conjunt grana, en els quals vuit ha sortit com a titular. El davanter ha marcat un gol i ha donat una assistència de gol. En les darreres jornades ha comptat molt poc per a l'entrenador. Dels últims 10 partits de lliga, n'havia disputat només cinc i a la resta, en tres ocasions, ni tan sols ha estat convocat.Amb la marxa d'Habran, el Nàstic té per resoldre tan sols el futur de Lolo Plá, també davanter. La resolució de la situació de Plá s'ha de resoldre abans del tancament del mercat d'hivern, aquest divendres a les 18:00 h. En cas contrari, el jugador quedarà sense dorsal.