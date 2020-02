El Nàstic rep a l'Ebro amb l'objectiu de progressar a la classificació

El club grana afronta la jornada 23 de Segona Divisó B amb una bona ratxa de resultats a la segona volta

Actualitzada 01/02/2020 a les 18:52

El Gimnàstic de Tarragona rebrà la visita de l’Ebro demà a les 12h en un partit que es podrà seguir a través de Footters. El club tarragoní vol seguir amb la bona ratxa que està portant en aquesta segona volta de la temporada 2019/2020 i és que en els darrers tres partits no ha encaixat gols i no ha perdut en els darrers quatre amb un balanç de tres empats i una victòria, precisament al Nou Estadi fa dues setmanes davant el Barça B. L’objectiu hauria de ser seguir sumant punts per escalar a la classificació i allunyar-se del descens.Una possible alineació seria Bernabé a la porteria amb Bonilla i Albarrán com a laterals esquerra i dret, respectivament, i Juan Rodríguez i Pol Domingo en les posicions de centrals. Al mig del camp, hi podríem trobar a Miranda i Goldar amb Brugui a la banda esquerra i Ballesteros a la dreta mentre que dalt hi haurien de ser Oliva i Pedro. Pel que fa als nous fitxatges, cap apunta a ser titular demà tot i que Carbia és el que té més números de jugar i podria aparèixer a la segona part per revertir la situació de manca de gols, igual que Tienza que és una possibilitat per Seligrat per fer descansar a Goldar i que aquest baixés a la defensa.Els jugador de l’Ebro només han anotat set gols en els 10 duels que han jugat fora de casa, quedant-se quatre partits sense marcar. L’única victòria dels aragonesos fora de casa va arribar a la jornada 3, el 8 de setembre, contra el Badalona. Aquell partit va acabar amb victòria de l’Ebro 0-1 gràcies al gol de Jesús Rubio, un dels màxims golejadors del conjunt aragonès amb quatre dianes. Rubio és el pitxitxi de l’equip empatat a gols amb Paco Aguda i Fran García, els principals perills ofensius de l’Ebro.Així doncs, el conjunt aragonès acumula més de quatre mesos sense guanyar fora de casa. Els cinc partits que ha empatat han estat contra Ejea (1-1), Villarreal B (1-1), Lleida (0-0), Valencia Mestalla (0-0) i Espanyol B (2-2), i les derrotes a domicili han arribat contra Olot (1-0), Hércules (3-0), Llagostera (2-1) i Andorra (2-1). Tot i que sumen més de quatre mesos sense guanyar fora de casa, no perden des del 17 de novembre, quan van visitar el camp de l’Andorra. Des d’aleshores, l’Ebro ha empatat contra Lleida, Valencia Mestalla i Espanyol B, una dinàmica que, sumada als bons resultats de local, els permet mantenir-se en una zona tranquil·la de la classificació, l’onzena plaça.