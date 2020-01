Seligrat: «Els nous jugadors s'han fitxat pensant més enllà del 30 de juny»

Sobre Lolo Plá, ha explicat que «si no marxa d'aquí és perquè no vol» ja que ha tingut ofertes que no «han estat del seu grat»

Actualitzada 31/01/2020 a les 13:25

L'entrenador del Nàstic Toni Seligrat ha comparegut per valorar els últims fitxatges del Nàstic a poques hores perquè tanqui el mercat d'hivern. De moment, el Gimnàstic de Tarragona ha incorporat a les seves files a Javier Ribelles, Fran Carbia, Jesús Rueda, Fran Miranda i Fausto Tienza procedent del Panathinaikos.Segons Seligrat, «els quatre jugadors els he demanat perquè tenen condicions de màxim nivell en la categoria i m'agraden en l'aspecte personal». «Tots ells es morien de ganes per venir aquí, tot i tenir més ofertes», ha confessat el valencià. Tot i això, el tècnic ha assegurat que les noves incorporacions han estat consensuades amb tot el club per tal de reforçar la plantilla.«Hem intentat fer els canvis justos perquè la plantilla quedi millor que com estava», ha explicat Seligrat, que ha afegit que «s'han fitxat pensant més enllà del 30 de juny».Respecte les sortides, aquest matí s'ha confirmat les del davanter Romain Habran que se'n va a la Unió Deportiva Melilla; Damián Petcoff al Logroñés; i Pol Valentín al Valencia Mestalla. El tècnic ha parlat sobre Lolo Plá, el qual «ha tingut ofertes per marxar però ninguna ha estat del seu grat». En cas de quedar-se al Nàstic, Seligrat ha confirmat que no tindrà fitxa ja que «si no marxa d'aquí és perquè no vol».Sobre l'enfrontament de cara diumenge contra l'Ebro, l'entrenador grana creu que «és un equip molt difícil, que empata molt i és complicadíssim fer-li gol». Tot i això, s'ha mostrat positiu i ha assegurat que els jugadors lluitaran per aconseguir la victòria.