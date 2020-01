Oficial: Damián Petcoff, al Logroñés

El jugador, que es trobava suspès de sou i feina després de la comissió d’una falta molt greu

Actualitzada 31/01/2020 a les 12:17

El Gimnàstic de Tarragona, SAD i la UD Logroñés han tancat el traspàs del migcampista argentí, Damián Petcoff. El jugador, que es trobava suspès de sou i feina després de la comissió d’una falta molt greu, finalitza una breu etapa a Tarragona després de la seva arribada a l’entitat a principis del mes de juliol. Tal i com va avançar Diari Més, Percoff marxa a l'equip líder del grup dos de Segona Divisió B fins a final de temporada.



Format en les categories inferiors de Boca Júniors, Petcoff va fer el salt a Europa molt jove per enrolar-se a la cantera del Real Betis. Amb gran experiència en Segona B del futbol espanyol, el migcampista argentí ha passat per equips com el Nàstic, Badajoz, València Mestalla, Marbella, Eldense, a més de Còrdova i Jaén, amb els quals va arribar a debutar a Segona Divisió.