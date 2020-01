Les Insubmises Roller Derby Reus guanyen el seu primer partit oficial

Les reusenques van estrenar-se a la lliga amb victòria contra les Nafarriors Roller Derby Iruña

El Roller Derby és un esport poc conegut i practicat a Catalunya i a Reus hi ha l’únic conjunt de la demarcació que el practica, les Insubmises Roller Derby. El club va néixer fa tres anys i fins a l’any passat només havien disputat partits amistosos. El passat cap de setmana, les Insubmises van jugar el seu primer partit oficial, ho van fer a Pamplona contra les Nafarriors Roller Derby Iruña i ho van fer amb victòria.

«La veritat és que no ens pensàvem que guanyaríem perquè aquest era el primer partit que jugàvem a la lliga estatal», confessa Elena Pedrola, una de les Insubmises, qui afegeix que «a més, cinc noies érem noves, no havíem jugat mai, però va anar molt bé i estem molt contentes i motivades». La jugadora de les Insubmises també destaca que «hi ha molta companyonia, les amfitriones, després del partit, ens van preparar un sopar de germanor», en aquest àpat també hi va participar un equip de Roller Derby de Túria, que també van jugar un partit contra les navarreses i les reusenques. «El partit oficial era el nostre contra Iruña, però, aprofitant la cita, també es va convidar a les de Túria per a fer una mena de triangular i jugar més partits», explica Pedrola.

Aquesta és una lliga atípica, ja que no juguen tots els equips entre ells, sinó que els responsables de cadascun d’ells organitzen els partits quan els va millor. El calendari de les Insubmises, després de visitar Pamplona, les portarà a Bilbao i, el 18 d’abril disputaran, per primera vegada, un partit oficial a Reus, concretament a Maspujols, on entrenen les reusenques. Concretament, les Insubmises entrenen cada dimarts i dijous de 20.15 a 22.15 h.

«Aquest és un esport poc conegut, a Catalunya, a banda de nosaltres, només hi ha dos equips a Barcelona i un a Badalona», explica Pedrola, qui afegeix que «la majoria d’equips són femenins, però també n’hi ha de mixtes i masculins». És per aquest motiu, que les reusenques també fan d’amfitriones d’aquest esport, donant-lo a conèixer a la demarcació de Tarragona. Formar part d’un equip no és tasca fàcil, ja que abans de poder competir, s’ha de passar una prova test i una de pràctica. «El motiu d’aquestes proves és perquè és un esport de contacte, però no per fer-se mal, s’ha d’anar amb compte, i per això hi ha aquests exàmens», detalla la patinadora de les Insubmises. Aquestes proves es es podran fer el pròxim 4, 6, 11 i 13 de febrer a la pista de Maspujols.