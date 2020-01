L'Ebro arriba al Nou Estadi amb només una victòria en deu partits

Els aragonesos es troben a l’onzena posició de la lliga gràcies als bons resultats obtinguts com a locals

Actualitzada 31/01/2020 a les 08:07

El Gimnàstic de Tarragona rebrà aquest diumenge a les 12 h. a l’Ebro (partit que es podrà veure per Footters), rival que es troba cinc punts per sobre dels tarragonins, a l’onzena posició i que arriba després de guanyar al Badalona (2-1). El Nàstic confia a seguir la trajectòria ascendent contra un rival que, fora de casa, no està tenint gaires bons resultats. Fins al moment, l’Ebro només ha aconseguit una victòria i cinc empats dels 10 partits que disputat fins al moment.

La clau dels tarragonins en aquestes anteriors jornades està en la porteria a zero, els grana encadenen tres jornades sense encaixar i ara rebran a un rival que, lluny de Saragossa, només han anotat set gols en els 10 duels que han jugat, quedant-se quatre partits sense marcar. L’única victòria dels aragonesos fora de casa va arribar a la jornada 3, el 8 de setembre, contra el Badalona. Aquell partit va acabar amb victòria de l’Ebro 0-1 gràcies al gol de Jesús Rubio, un dels màxims golejadors del conjunt aragonès amb quatre dianes. Rubio és el pitxitxi de l’equip empatat a gols amb Paco Aguda i Fran García, els principals perills ofensius de l’Ebro.

Així doncs, el conjunt aragonès acumula més de quatre mesos sense guanyar fora de casa. Els cinc partits que ha empatat han estat contra Ejea (1-1), Villarreal B (1-1), Lleida (0-0), Valencia Mestalla (0-0) i Espanyol B (2-2), i les derrotes a domicili han arribat contra Olot (1-0), Hércules (3-0), Llagostera (2-1) i Andorra (2-1). Tot i que sumen més de quatre mesos sense guanyar fora de casa, no perden des del 17 de novembre, quan van visitar el camp de l’Andorra. Des d’aleshores, l’Ebro ha empatat contra Lleida, Valencia Mestalla i Espanyol B, una dinàmica que, sumada als bons resultats de local, els permet mantenir-se en una zona tranquil·la de la classificació, l’onzena plaça.

Manolo Sanlúcar acostuma a utilitzar la formació del 4-4-2, amb quatre defenses, quatre migcampistes i dos atacants. Entre els futbolistes que tenen més de protagonisme hi ha un vell conegut de l’afició tarragonina Stéphane Emaná que encara no ha aconseguit estrenar-se en lliga i que té molts números de ser titulars en el seu retorn al Nou Estadi aquest diumenge.

Dues baixes i una alta

En aquest mercat de fitxatges l’Ebro no ha realitzat gaires moviments, de fet, fins a dia d’avui, últim dia de mercat, l’Ebro només ha fitxat un jugador i n’ha acomiadat a dos. En concret, Adrián Carrasco, extrem que estava cedit per part del Rayo Vallecano, ha finalitzat la seva cessió i torna al conjunt madrileny, i Adrià De Mesa ha rescindit el contracte amb l’Ebro per fitxar pel Melilla. El futbolista que ha arribat en aquest mercat a l’Ebro és Jairo Morillas, un fitxatge que va ser anunciat ahir però que apunta a tenir minuts en el partit d’aquest diumenge contra el Nàstic. Morillas arriba procedent del Badajoz, amb qui ha disputat 10 partits i ha marcat un gol en aquest primer tram de la temporada. El davanter ha passat per equips com l’Espanyol, el Numancia o el Girona però no ha acabat de despuntar en cap.