Fausto Tienza nou jugador del Nàstic

Ve cedit del Panathinaikos FC i jugarà a Tarragona fins a final de temporada

Actualitzada 31/01/2020 a les 13:09

Tal com va avançar Diari Més, Fausto Antonio Tienza Núñez (Talavera la Real, Badajoz, 8 de gener de 1990) jugarà a la disciplina del Gimnàstic de Tarragona fins a final de temporada, després de l’acord amb el Panathinaikos FC per la cessió dels seus drets federatius.

El migcampista té una gran trajectòria en la Primera i Segona Divisió del futbol nacional, després del seu pas per equips com la UD Extremadura, el Cádiz CF, l’AD Alcorcón i el CA Osasuna, conjunt on també va participar en 19 dels enfrontaments dels navarresos a la màxima categoria la temporada 2016-2017.

El migcentre és hàbil en la tasca de recuperar la possessió, aportarà seguretat i ordre tàctic en la faceta defensiva de l’equip entrenat per Toni Seligrat. Així com una bona capacitat de recorregut ofensiu i qualitat per donar sortida de pilota des de la rereguarda.

En els propers dies s’anunciarà la data de la presentació oficial del nou migcampista grana.