El Nàstic organitza un desplaçament per a viure el partit contra la UE Cornellà

Actualitzada 31/01/2020 a les 18:25

El Gimnàstic de Tarragona organitza un nou desplaçament lluny de Tarragona per a que els nastiquers puguin acompanyar a l’equip el proper diumenge, dia 9 de gener. La UE Cornellà serà el proper rival a domicili i tots els nastiquers socis que vulguin formar part de l’expedició grana ho podran fer al preu de 25€, que inclou el viatge en bus i l’entrada al Nou Municipal de Cornellà de Llobregat.A partir del dilluns, dia 3, també es podran adquirir entrades individuals a les oficines del Nou Estadi, sense bus, al preu de 15€. Mentre que els joves de fins a 12 anys només hauran d’abonar 10 € del bus.El duel es disputarà el proper diumenge, 9 de febrer, a partir de les 18 hores, al Nou Municipal de Cornellà de Llobregat. La sortida es realitzarà el mateix diumenge a les 15.15 h, des de la Imperial Tarraco; i a les 15.30 h, des de les instal·lacions del Nou Estadi. La tornada s’efectuarà un cop finalitzi el partit.Tots els socis interessats en adquirir aquest paquet per animar a l’equip en la jornada 24 del campionat del grup III de Segona Divisió B ja poden passar per les oficines del Nàstic, de dilluns a divendres en horari de 9 a 13.30 i de 16 a 19 hores. A més de l’opció d’apuntar-se aquest diumenge coincidint amb el matx davant el CD Ebro. Recordem que les oficines de les instal·lacions del Nou Estadi estaran obertes a partir de les 10 hores i fins a la mitja part del duel.