Valentín marxarà al Valencia Mestalla i Sergio Gil no arribarà a Tarragona

El club confia a donar sortida a Petcoff, LolPlá i Romain Habran durant el dia d’avui per seguir alliberant fitxes pels nous jugadors

Actualitzada 30/01/2020 a les 08:06

El mercat de fitxatges arriba al seu final i amb ell les novetats es van intensificant cada vegada més, especialment a un Nàstic que necessita donar sortida a diversos futbolistes per poder millorar una plantilla que durant la primera volta del campionat no ha rendit com s’esperava. A la rampa de sortida hi havia noms com el de Petcoff, Lolo Plá, Giner i Habran, però ahir en va aparèixer un altre per sorpresa, el de Pol Valentín, que farà les maletes i marxarà cap al Valencia Mestalla en les pròximes hores.

El lateral dret no estava tenint gaire protagonisme amb Seligrat a la banqueta, que preferia optar per Carlos Albarrán, tot i això, en cap moment s’havia contemplat la sortida de Valentín, que aportava competitivitat en aquesta banda dreta i que podia donar alternatives tant defensives com ofensives. Valentín hauria comunicat al club la seva intenció de no renovar i és per aquest motiu que el club ha facilitat la seva sortida ara que encara en pot treure un profit econòmic. De fet, el Valencia Mestalla pagarà al voltant de 25.000 euros pel futbolista de Figueres. La sortida de Valentín no permetrà tenir una fitxa sènior lliure, ja que el futbolista és menor de 23 anys i, per tant, Fran Carbia haurà d’esperar una altra sortida per poder jugar amb el Nàstic.

Pel que fa a aquestes baixes, el club confia a desfer-se durant el dia d’avui de Damián Petcoff, Lolo Plá i Romain Habran. El migcampista argentí, que està suspès de feina i sou, podria marxar cap al Logroñés que és el líder del grup dos de Segona Divisió B, tot i que el Pontevedra també s’hauria interessat en ell. Pel que fa a Lolo Plá i Romain Habran es desconeix on podrien anar a jugar, però el club té clar que no vol que aquests dos futbolistes acabin la temporada de grana.

La marxa d’aquests tres futbolistes, Petcoff, Lolo Plá i Habran, deixaran tres fitxes disponibles que seran ocupades per Fran Carbia i Jesús Rueda, i un tercer home que, finalment, no serà Sergio Gil.

El migcampista ofensiu ha decidit declinar l’oferta del Nàstic i seguir a l’Extremadura, des d’on havia d’arribar en forma de cessió. Així doncs, al Nàstic se li ha tornat a girar feina en l’operació arribada que, dimarts, semblava tancada amb la incorporació d’aquests tres jugadors, però ara han de continuar treballant per trobar el migcampista que completi una zona del camp molt feble ara mateix. Seligrat només té a Márquez i Miranda en aquesta posició, i el primer està lesionat. Entre avui i demà, els tarragonins hauran de rastrejar el mercat per trobar un migcampista que, preferiblement, ha de ser ofensiu, ja que només Márquez té aquest perfil. Així doncs, quan falten dos dies perquè es tanqui el mercat, ho farà demà a les 12 de la nit, els tarragonins necessiten confirmar les sortides de Petcoff, Pla i Habran i trobar el migcampista que complementi la sala de màquines d’un equip que vol fer una volta pràcticament perfecta.