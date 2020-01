Fausto Tienza firmarà pel Nàstic en les pròximes hores

El migcampista arribarà en forma de cessió fins a final de temporada

Actualitzada 30/01/2020 a les 12:59

Fausto Tienza serà la cinquena incorporació del Nàstic en aquest mercat hivernal. El migcampista signarà en les pròximes hores pel conjunt tarragoní i arribarà en forma de cessió fins a final de temporada.Tienza arriba procedent del Panathinaikos grec equip pel qual va signar en el passat mercat d'estiu. El migcampista defensiu és un clàssic de la Segona Divisió A, on ha militat en equips com l'Alcorcón, l'Osasuna el Càdiz o, la darrera temporada, a l'Extremadura. A més, a Segona Divisió B també ha disputat alguns enfrontaments a les files del Valencia Mestalla o el Betis B entre altres.La incorporació de Fausto Tienza donarà per tancat el capítol d'altes en aquest mercat i completarà el mig del camp tarragoní, una zona molt debilitada des de principis de temporada i, ara, amb la suspensió de sou i feina de Viti i Petcoff, encara més. Amb les incorporacions tancades, ara el Nàstic ha de treballar per alliberar, com a mínim, tres fitxes per poder inscriure a Carbia, Rueda i Tienza. Els principals candidats a sortir són Petcoff, Lolo Plá i Romain Habran.