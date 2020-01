Els Vila-seca Gladiators triomfen a la sisena gala de la FCBS

L’esdeveniment va reconèixer la tasca dels clubs, jugadors, tècnics, àrbitres i anotadors del 2019

L’equip de Softbol Vila-seca Gladiators va triomfar en la sisena gala de la Federació Catalana de Beisbol i Softbol (FCBS) on, per primera vegada, un equip tarragoní va ser reconegut. La gran temporada en el primer any del club vila-secà on van aconseguir el campionat del Sènior Màsters de softbol i la Copa Catalunya d’slowpitch, els va portar a rebre dos reconeixements per part de la federació en l’acte que va tenir lloc el cap de setmana passat a Barcelona.

«Hem fet història, perquè mai abans cap equip de Tarragona havia estat reconegut per la federació, perquè no havien guanyat mai res», explica Francesc Fiamazzi, un dels responsables del conjunt vila-secà, qui afegeix que «dels 12 equips que vam participar en les diferents competicions organitzades per la federació, només sis vam rebre algun premi». Aquest reconeixement va arribar gràcies a la conquesta de la lliga i la copa, però els vila-secans també han guanyat diversos tornejos aquesta temporada, com per exemple, la primera edició del torneig de Vila-seca, que van organitzar ells mateixos. Aquesta competició, que va coincidir amb una altra organitzada pel Bàrcino, només va comptar amb dos participants, els Vila-seca Gladiators, i la Pineda. «Vam disputar dos partits i vam guanyar, per ser el primer any que organitzàvem un torneig va sortir prou bé, va ser tot molt ràpid i ens van fallar alguns equips», explica Fiamazzi, qui afegeix que «de cara a l’any vinent mirarem d’ampliar més la participació».

Encara amb la ressaca dels premis obtinguts el cap de setmana passat, el Vila-seca Gladiators ja està preparant la nova temporada amb dues novetats importants. Una és que enguany volen competir també en beisbol, fet que ha provocat que ampliïn la plantilla i, per tant, estiguin buscant jugadors per a poder seguir competint a softbol i començar enguany amb el beisbol. La segona novetat és que volen crear una base amb jugadors joves per assegurar la continuïtat del club, però també per fer veure que el softbol i beisbol pot ser una bona sortida per als joves. «Les grans lligues estan als Estats Units, però ara des d’allà s’estan començant a fixar en els joves que practiquen aquest esport a Catalunya», explica Fiamazzi, qui afegeix que «ara hi ha quatre nois que marxaran becats als Estats Units, on entrenaran cada dia i ho compaginaran amb els estudis cobrant molt bé».