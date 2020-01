Valls i Catllar es preparen pel derbi amb dinàmiques molt oposades

Els vallencs encadenen deu partits sense perdre mentre que els tarragonins sumen cinc derrotes

Actualitzada 28/01/2020 a les 21:32

El Valls i el Catllar disputaran aquest diumenge el derbi de Primera Catalana, un duel al qual arriben en dinàmiques completament oposades. Els vallencs, després d’encadenar els vuit primers partits de lliga sense guanyar, ara en porten deu sense perdre, amb vuit victòries i dos empats, uns registres que els han portat a la cinquena posició. Per la seva banda, el Catllar ocupa la penúltima plaça de la lliga amb 11 punts, encadenant cinc derrotes.

Joan Antoni Pallarès, tècnic de l’UE Valls, explica que, amb un petit canvi d’intensitat i treball defensiu, el seu conjunt ha començat a encadenar aquests grans resultats. «En els primers partits de lliga vam encaixar 16 gols i ara, en aquests altres 10, només tres», argumenta Pallarès, qui afegeix que «l’objectiu està més a prop però no ens hem de relaxar ni marcar un objectiu que no sigui real». Ara mateix, els vallencs estan a només quatre punts de la segona posició, la que dona dret a jugar la promoció d’ascens a Tercera Divisió, i 11 per sobre del descens, una situació que els apropa a l’objectiu real, que és la permanència.

A l’altra cara de la moneda hi ha el Catllar que, tot i competir molt bé en la gran majoria d’enfrontaments, no estan arribant els bons resultats. En aquests 18 partits que s’han disputat fins al moment, els catllarencs han guanyat tres i han empatat dos enfrontaments, uns números que els deixen en penúltima posició, a nou punts de la permanència. «L’equip dona sensació de millora, en molts partits dominem i només ens falta materialitzar les ocasions», explica el tècnic del Catllar, Àlex González, qui afegeix que «és qüestió d’encadenar una bona ratxa de tres o quatre victòries i segur que sortim del descens».

El pròxim duel serà el derbi d’aquest diumenge, un partit que, tot i la diferència classificatòria, tots dos entrenadors veuen molt complicat. De fet, tots dos coincideixen que «en aquests partits, la classificació importa ben poc». Pallarès assegura que «el Catllar és un equip que competeix molt bé i a casa seva ens posarà les coses molt complicades», i González detalla que «la dinàmica que porten és un indicatiu que estan fent la feina molt bé, però nosaltres anirem per la victòria sense por». En el derbi que van disputar en la primera volta de la lliga, el partit va finalitzar en empat a 2 i el tècnic del Catllar creu que el duel serà similar però amb «petits matisos diferents». En canvi, per a Pallarès, el partit no tindrà res a veure perquè «abans era el principi de la lliga i ara estem tots més rodats». El desenllaç aquest diumenge a les 12 h. al camp municipal del Catllar.