Pol Valentín farà les maletes per anar al Valencia Mestalla

El lateral dret acabava contracte aquesta temporada i el club el deixarà marxar

Actualitzada 29/01/2020 a les 18:44

Pol Valentín abandonarà el Nàstic en les pròximes hores, davant l'interés del Valencia Mestalla per contractar al lateral grana. Semblava que Valentín havia de ser un dels puntals del club aquesta temporada però la millora d'Albarran al lateral dret i la poca confiança de Seligrat en Valentín, li han obert les portes de sortida.El club no tenia pensat donar aquesta baixa en el mercat d'hivern, però la dificultat per alliberar-se dels futbolistes que no vol i l'interès del filial valencià han fet que els grana decideixin deixar-lo anar. L'operació, que podria fer-se oficial entre avui i demà, deixarà una fitxa disponible per a Fran Carbia que podrà debutar aquest cap de setmana si el tècnic ho creu convenient.