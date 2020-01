Pablo Marí fitxa per l'Arsenal

L'exgrana marxa del Flamengo on ha guanyat la lliga i la Copa Libertadores

Actualitzada 29/01/2020 a les 19:30

Pablo Marí ja és, oficialment, nou futbolista de l'Arsenal. El central, exgrana, va despertar l'interès del club anglès després de la bona temporada amb el Flamengo on va guanyar la lliga i la Copa Libertadores.Semblava que l'operació de Marí es desencallaria ben aviat però, quan ja havia passat la revisió mèdica amb l'Arsenal, el Flamengo va trencar les negociacions al·legant que el club anglès havia volgut canviar les condicions. Finalment, avui s'ha fet oficial la seva arribada al club entrenat per Mikel Arteta.L'operació s'ha tancat amb una cessió fins a final de temporada per cinc milions amb obligació de compra a final de temporada. En total, està previst que les xifres siguin superiors als 10 milions d'euros.