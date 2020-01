El Vendrell acollirà la Copa Princesa 2020 d'hoquei patins

La competició es disputarà el 15 i 16 de febrer

Actualitzada 29/01/2020 a les 12:00

El Vendrell serà la seu de la Copa Princesa 2020 d'hoquei patins, tal com va anunciar ahir el Comitè Nacional d'Hoquei Patins (CNHP). La competició es disputarà en el flamant i reformat pavelló del Club d'Esports Vendrell, que va també va acollir esdeveniments durant els Jocs del Mediterrani del 2018. Per a la federació, aquesta és una seu «perfecta» per acollir la primera competició del KO en l'especialitat d'hoquei patins.Les semifinals les disputaran el CH Mataró, el Centre d'Esports Arenys de Munt, el CE Vendrell i el Shum. Mataró i Vendrell s'han classificat com a líders del grup Nord i Sud, respectivament, després de protagonitzar una primera volta gairebé perfecta. Per la seva banda, l'Arenys de Munt i el Shum s'han classificat com a millors segons de la lliga.Des de la federació apunten que «en breus s'informarà del dia, hora i lloc de l'acte del sorteig pur que decidirà els encreuaments de les semifinals», que es disputaran el dissabte 15 de febrer i, l'endemà, tindrà lloc la gran final. Aquesta és una de les copes més igualades, ja que el Vendrell ha sumat 28 punts en lliga pels 24 del Mataró i el Shum i els 23 de l'Arenys de Munt, una igualtat en lliga que sembla que es plasmarà a la Copa Princesa 2020.