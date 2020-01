El Nàstic fa oficial el fitxatge de Fran Carbia

El futbolista arriba cedit fins a final de temporada

Actualitzada 29/01/2020 a les 13:11

El Nàstic ha fet oficial el fitxatge de Fran Carbia pel que resta de temporada. Tal com va anunciar Diari Més ahir, l'atacant arriba en forma de cessió fins a final de temporada, procedent de l'Ibiza.Carbia torna així a Tarragona, ciutat on va néixer, i al Nàstic, club on es va formar com a futbolista. El davanter no estava tenint massa protagonisme amb l'Ibiza i, les tres parts, han acordat la seva cessió fins a final de temporada.L'atacant, pot jugar tant d'extrem com de punta, aportarà velocitat i profunditat al conjunt de Toni Seligrat. A més, Carbia coneix bé aquesta categoria després de militar-hi amb el CF Reus i ser una de les peces claus de l'ascens roig-i-negre a Segona A.