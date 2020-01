L'Ibersol CBT torna a manar al Serrallo

Actualitzada 25/01/2020 a les 20:55

Els blaus han derrotat al CB Castelldefels amb un resultat de 66 a 53. L’equip entrenat per Berni Álvarez ha estat el dominador absolut del partit, i la victòria no ha perillat en cap moment. Els blaus han tornat a fer gala d’una defensa excepcional, que ha estat la base sobre la que han aconseguit la tretzena victòria de la temporada. Jaume Zanca, amb 13 punt, 8 rebots i 21 de valoració, i Ferran Torres, amb 20 punts, 2 rebots i 21 de valoració, han estat els millors jugadors del partit. Joan Sorolla, amb permís del club, no ha disputat el partit.

Els blaus començaven molt entonats de cara a cistella, amb cinc punts de Pape Mbaye només començar i amb Torres i Zanca col·laborant en l’apartat ofensiu (14 – 4). El Castelldefels necessitava que passessin els primers cinc minuts de joc per entrar en el partit i començar a carburar. Ho feia des de la línia de tres i forçant les pèrdues de pilota de l’Ibersol CBT per retallar distàncies (20 – 15). Berni Álvarez començava a moure la banqueta per intentar trobar un joc més fluïd, i ho trobava amb ràpides transicions i dos triples consecutius de Güixens i Dani Fernández (26 – 15). Una cistella del rival al final del quart servia per tancar els primers deu minuts amb avantatge local (26 – 17).

El CB Castelldefels tornava a pista amb més intensitat respecte la mostrada en l’anterior quart. Els primers minuts eren de domini visitant, però ràpidament els de Berni tornaven a agafar el control del partit a través d’una defensa més agressiva i el domini del rebot per així recuperar una renda de més de deu punts (33 – 22). L’Ibersol CBT passava llavors a encadenar tres accions ofensives consecutives en les que no era capaç de finalitzar jugada, fins que Zanca convertia de dos i trencava la dinàmica. Un darrer minut boig beneficiava al conjunt blau, que marxava al descans amb un còmode 38 – 24.

L’equip de Berni Álvarez tornava a partir de la defensa com a base per dominar el partit. Obligant a esgotar la possessió i a forçar els tirs, l’Ibersol CBT es trobava còmode a pista, el que repercutia positivament en el seu atac (48 – 29). Torres anotava set punts consecutius que portaven la diferència fins als 24 punts a falta de dos minuts per finalitzar el quart, i deixaven el partit sentenciat (57 – 33). Pape Mbaye s’anotava el seu segon triple per tancar el quart amb un 60 a 33 favorable als seus.

El Castelldefels no ha volgut rendir-se en l’últim quart i, a poc a poc, ha anat baixant la renda, però sense posar en perill la victòria de l’Ibersol CBT, que l’ha aconseguit amb un marcador de 66 a 53.