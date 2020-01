El Nàstic visita a l'Andorra, un rival fort a casa

Els granes arriben al camp dels tricolors, que només han perdut un partit a casa, amb l’empenta de la victòria de l’ultima jornada

Actualitzada 25/01/2020 a les 19:20

El Nàstic ha començat la segona volta de forma molt positiva i és que d’ençà que es començaren a disputar els partits de tornada, l’equip tarragoní ha aconseguit un empat davant el Llagostera i una important victòria contra el Barça ‘B’ la setmana passada. Ara s’enfrontarà a l’Andorra contra qui buscarà un empat que seria positiu donat que segons Seligrat, es «difícil» guanyar partits fora del Nou Estadi.Un aspecte positiu pel Nàstic es que l’Andorra té a dos defenses expulsats i, per tant, pot mostrar certa debilitat en aquesta zona del terreny de joc. L’Andorra ocupa la cinquena posició amb 35 punts, empatat amb el Barcelona B que es troba a la quarta plaça. Les estadístiques com a locals milloren molt i el porten a ser el tercer millor local del grup tercer, amb set victòries, tres empats i només una derrota que li permeten sumar 24 punts, dos més dels que ha aconseguit el Nàstic, però aquest sumant-li els partits de local i visitant. L’equip de Gabri García ha aconseguit fer una primera volta perfecta com a locals, on no han perdut cap partit, ja que la derrota no ha arribat fins a la primera jornada de la segona volta, el 12 de gener, quan va perdre 0-3 contra l’Espanyol B. Les victòries locals van arribar contra Badalona (2-0), Ejea (3-0), Hércules (2-1), Ebro (2-1), Lleida (1-0), Valencia Mestalla (4-3) i Olot (1-0), mentre que els empats van ser contra Villarreal B (0-0), Llagostera (1-1), Sabadell (2-2).Els números dels andorrans en la primera volta de la lliga van ser molt bons i els va permetre acabar en la tercera posició, però l’inici de la segona se’ls ha ennuegat una mica i la derrota contra l’Espanyol i l’empat en la darrera jornada contra el Badalona (0-0), ha fet que els de Gabri Vidal baixin dues posicions. Curiosament, respecte als mateixos partits de la primera volta, l’Andorra suma tres punts menys, al contrari que els tarragonins que han començat molt millor aquesta segona volta de lliga.La possible alineació pel partit del diumenge és Bernabé a porteria, lateral esquerra Bonilla, lateral dret Albarrán. Pel que fa a centrals Juan Rodríguez i Goldar, mentre que al mig del camp hi podríem trobar Javi Márquez junt amb Fran Miranda. A la banda esquerra possiblement hi serà a Brugui, a Pol Ballesteros a la dreta i dalt Pedro i Gerard Oliva.En el partit d’anada, l’Andorra va guanyar 0-3 al Nou Estadi en un mal partit dels granes que intentaran evitar una situació similar.L’horari de l’enfrontament s’ha vist afectat degut a les complicacions meteorològiques amb la neu al camp de l’Andorra i, en comptes de disputar-se a les 12.00h com estava previst incialment, passarà jugar-se a les 16.00h d’aquest mateix diumenge 25.