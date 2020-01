Seligrat: «L'equip no s'ha ensorrat, tot i les baixes, problemes disciplinaris...»

El tècnic grana espera aconseguir la segona victòria consecutiva al camp de l'Andorra aquest diumenge, a les 12 hores

Actualitzada 24/01/2020 a les 15:56

L'entrenador del primer equip de Nàstic, Toni Seligrat, ha valorat la complicada setmana que ha viscut l'equip després de la sanció per indisciplina de dos dels seus jugadors, Viti i Petcoff. Sobre el «conflicte», el valencià ha assegurat que «s'han pres les decisions que s'havien de prendre» i que crec totes les situacions són «reconduïbles si hi ha voluntat per les dues parts però no depèn de mi», ha sentenciat.Sobre l'Andorra amb qui s'enfrontarà el diumenge, a les 12 hores, Seligrat ha valorat el partit de la primera volta que va fer al Nou Estadi on va venir «amb un guió molt clar i li va sortir molt bé. Amb una victòria merescuda». És conscient que serà un partit «molt difícil» per tot el que està passant l'equip: per baixes, sancions o perquè l'últim fitxatge es va lesionar només arribar. Tot i això, ha destacat que amb tot «l'equip no s'ha ensorrat».A aquest punt positiu se suma la victòria de la setmana passada contra el Barça B que ha aportat confiança a la plantilla del Gimnàstic de Tarragona. L'equip ha d'aconseguir «tenir uns conceptes clars i una forma clara per afrontar els partits i que es vegi l'ADN Nàstic», afirma.Toni Seligrat vol anar a per totes i aconseguir al Camp de Prada de Moles la segona victòria consecutiva per començar a sumar punts per sortir de la zona de descens.