L'Espanyol crea una escola de futbol base amb el Torredembarra

El club blanc-i-blau farà jornades de tecnificació a l’estadi de l’UDT per a tots els jugadors de la zona

Actualitzada 23/01/2020 a les 20:57

L’Espanyol busca els nous Mercadé, Gatell i Rovira, tres futbolistes nascuts a Torredembarra i que van arribar a jugar amb el primer equip blanc-i-blau. Per fer-ho, ha creat una escola de tecnificació de futbol base amb col·laboració amb la Unió Esportiva Torredembarra que permetrà als jugadors d’entre 5 i 15 anys desenvolupar tot el seu potencial individual i, si tenen talent, entrenar amb el futbol base de l’Espanyol.

L’escola es va presentar ahir a la tarda al camp de l’UD Torredembarra i el president del club torrenc, Joan Carles Infantes, va anunciar que «a partir del 3 de febrer es posarà en marxa, però els dies 27 i 30 de gener farem dues jornades de portes obertes perquè tots aquells que vulguin, puguin provar en què consisteix aquesta escola de tecnificació», i va remarcar que «aquesta escola no ajuda només a Torredembarra, sinó a tot el territori». I és que en aquesta escola de tecnificació no s’hi poden apuntar tan sols els jugadors del club torrenc, sinó que també poden fer-ho aquells jugadors i jugadores d’entre 5 i 15 anys que practiquen aquest esport en altres clubs i entitats del territori.

A l’acte també va ser-hi present el director de la Ciutat Esportiva Dani Jarque, Eloi Pérez, qui va explicar que «estem en un projecte molt ambiciós, som un club referent en la formació de futbolistes i tenim escoles arreu del món per projectar la nostra marca», i va afegir que «aquesta escola permetrà als nois i noies millorar les seves qualitats individuals i, aquells que despuntin més, es podran incorporar als entrenaments del futbol base».

També hi era el coordinador de l’Escola Dani Jarque i de les Escoles Externes, David Llobet, qui va detallar que «aquesta escola permetrà que cada jugador creixi, ja que els diferents entrenadors detectaran que és allò que necessiten millorar i com fer-ho», i va remarcar que «aquí treballem els aspectes tècnics individuals, es faran els mateixos entrenaments que es fan en el futbol base de l’Espanyol i que són diferents dels entrenaments habituals dels equips». Per tal de poder incidir més en els aspectes individuals de cada jugador, cada entrenador tindrà un grup de 10 nens com a màxim. En l’acte també es va presentar el qui serà el coordinador de l’Escola Torredembarra, Arnau Viñas. Al final de l’acte de presentació de l’escola es va realitzar un sorteig de sis entrades per a veure el pròxim partit de lliga de l’Espanyol contra l’Athletic de Bilbao, d’una pilota i de dues sessions per a l’escola de tecnificació del conjunt blanc-i-blau.