El Nàstic visita l'Andorra, que només ha perdut un partit com a local

Els andorrans tindran les baixes de Loureiro, per doble amonestació, i Gaffoor, per acumulació de grogues, pel duel de diumenge

Actualitzada 23/01/2020 a les 20:44

El Gimnàstic de Tarragona vol continuar en la línia ascendent amb la qual ha començat aquesta segona volta de la lliga, on ha aconseguit un empat i una victòria. Per fer-ho, haurà de treure un resultat positiu en un dels camps que, fins al moment, estan resultant ser dels més complicats del grup tercer de Segona B, el de l’Andorra. Els locals només han perdut un enfrontament al Camp de Prada de Moles, tot i que la dada positiva pels tarragonins és que aquesta derrota la van patir en la darrera jornada disputada com a locals.

L’Andorra ocupa la cinquena posició amb 35 punts, empatat amb el Barcelona B que es troba a la quarta plaça. Les estadístiques com a locals milloren molt i el porten a ser el tercer millor local del grup tercer, amb set victòries, tres empats i només una derrota que li permeten sumar 24 punts, dos més dels que ha aconseguit el Nàstic, però aquest sumant-li els partits de local i visitant. L’equip de Gabri García ha aconseguit fer una primera volta perfecta com a locals, on no han perdut cap partit, ja que la derrota no ha arribat fins a la primera jornada de la segona volta, el 12 de gener, quan va perdre 0-3 contra l’Espanyol B. Les victòries locals van arribar contra Badalona (2-0), Ejea (3-0), Hércules (2-1), Ebro (2-1), Lleida (1-0), Valencia Mestalla (4-3) i Olot (1-0), mentre que els empats van ser contra Villarreal B (0-0), Llagostera (1-1), Sabadell (2-2).

Els números dels andorrans en la primera volta de la lliga van ser molt bons i els va permetre acabar en la tercera posició, però l’inici de la segona se’ls ha ennuegat una mica i la derrota contra l’Espanyol i l’empat en la darrera jornada contra el Badalona (0-0), ha fet que els de Gabri Vidal baixin dues posicions. Curiosament, respecte als mateixos partits de la primera volta, l’Andorra suma tres punts menys, al contrari que els tarragonins que han començat molt millor aquesta segona volta de lliga.

Buscant la classificació per a disputar el play-off d’ascens a Segona Divisió, els tricolors s’han reforçat en aquest mercat hivernal amb dos jugadors, Adri Lledó i Carlos Martínez. Lledó arriba procedent del Llagostera per reforçar el centre del camp i ja va debutar en el primer partit de l’any contra l’Olot, entrenant des de la banqueta, i també va jugar contra l’Espanyol B, però va caure de la convocatòria en el darrer partit contra el Badalona. Pel que fa a Carlos Martínez, el davanter va arribar la setmana passada procedent de l’Hércules amb qui va anotar sis dianes en aquest primer tram de la temporada. Així doncs, el conjunt de Gabri García ha sumat més pólvora a un dels millors atacs de la categoria que ja comptava amb Ernest Forgàs, pitxitxi de l’equip amb vuit gols, Mussa, que en suma sis, i Víctor Casadesús, amb tres, tot i que també hi ha Moha Keita que, tot i només sumar un gol, és un jugador que al Nou Estadi ja va treure les vergonyes de la defensa tarragonina.

Carlos Martínez ja va debutar la setmana passada amb els tricolors en el partit contra el Badalona i de titular. Seguint el guió d’aquest darrer enfrontament, és probable que Gabri decideixi tornar a alinear a l’onze a Carlos Martínez, ja que ara sumarà dues setmanes d’entrenaments amb el seu nou equip.

Dues absències en defensa

Amb qui no podrà comptar el tècnic tricolor serà amb Loureiro ni Gaffoor, tots dos es perdran el partit per sanció. El cas del lateral dret no podrà jugar perquè va ser expulsat amb per doble amonestació en el duel contra el Badalona i, el central, va rebre la cinquena targeta groga en aquest mateix partit. Per tant, Gabri tindrà dues baixes molt importants en defensa, ja que tots dos futbolistes són titulars indiscutibles en aquest equip. Els possibles substituts podrien ser Adrià Vilanova a l’eix de la defensa acompanyant a Martos i, en el lateral dret, haurà de situar-hi un lateral esquerre com Bessone o Torres.

Pendents de la climatologia

El partit s’ha de disputar aquest diumenge a les 12 h. però el camp ja fa dos dies que està completament nevat i els tricolors s’estan exercitant a Ponts per poder preparar el partit contra els tarragonins. Tot i això, des del club andorrà confien que el camp estigui en perfectes condicions per al duel de diumenge, ja que argumenten que «si es retira la neu abans que es torni gel, la gespa aguanta perfectament». Aquest no seria el primer problema que hi ha amb la gespa de Prada de Moles, ja que en el partit contra l’Espanyol B hi havia zones del camp que es trobaven gelades i van provocar múltiples patinades tant dels jugadors locals com dels barcelonins. Així doncs, la disputa del partit estarà a l’aire fins a l’últim moment.