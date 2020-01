Canvi d'horari del partit del Nàstic contra el FC Andorra

El duel es jugarà a les 16 hores d’aquest mateix diumenge

Actualitzada 24/01/2020 a les 17:59

El club andorrà, amb el vistiplau de l’entitat grana, ha sol·licitat a la Real Federación Española de Fútbol modificar l’horari del partit d’aquest diumenge per tal que les condicions del terreny de joc del Camp d’Esports Prat de Moles siguin les òptimes per la pràctica del futbol.Després d’acceptar-ho la RFEF, el partit corresponent a la jornada 22 del campionat es jugarà quatre hores després del fixat inicialment; passant de les 12 a les 16 hores, finalment.Aquest canvi no afecta al pla de viatge establert inicialment pel Gimnàstic de Tarragona. L’equip es desplaçarà a Andorra demà, dissabte, després de la sessió de treball a les instal·lacions del Nou Estadi a les 10.30 hores.