El CB Valls vol iniciar una bona ratxa contra un CB Salou imparable

Els de l’Alt Camp han contractat a Pol Olivier en aquest mercat d’hivern per reforçar l’equip

Actualitzada 22/01/2020 a les 21:05

El pavelló Joana Ballart de Valls acollirà aquest dissabte a les 18 h. el derbi de la lliga EBA entre el CB Valls i el CB Salou. Tots dos conjunts arriben al duel després de guanyar en l’anterior partit de lliga, però els salouencs arriben en millor forma després de guanyar els dos partits que s’han jugat enguany i de sumar molts punts lluny de casa. Tot i això, el CB Valls confia a començar la bona ratxa amb el partit d’aquest diumenge, tal com explicava ahir el seu entrenador, Oriol Pozo: «Arribem amb una mica més de confiança després de guanyar en una pista molt complicada contra un equip amb molt de talent, això ens dona força per aixecar-nos després de dues ensopegades i intentar allargar la ratxa el màxim possible».

Per la seva banda, el tècnic del CB Salou, Jesús Muñiz, assegurava ahir que, «si hagués d’escollir un moment per jugar, segurament sigui aquest, estem en un moment que l’equip entèn bé el joc i està feliç a la pista, crec que és ideal per jugar». Tot i això, Muñiz va defensar que «jugar com a local sempre et dona un punt més de favorit».

Sobre la disputa del derbi, el tècnic del CB Salou va detallar que «sempre és més especial que un partit qualsevol, és una pista maca per jugar, segur que hi ha bon ambient i és una motivació més per venir a jugar». Per la seva banda, Oriol Pozo va afegir que «ja hi ha un historial de grans ambients, esperem que vingui el màxim nombre de gent possible i que vingui gent de Salou també per viure un gran ambient de bàsquet i es potenciï el territori».

Perquè els salouencs puguin endur-se la victòria hauran de fer «un molt bon partit», ja que «si no el fem així, no guanyarem», va remarcar Muñiz. En una línia similar va expressar-se el tècnic del CB Valls, qui va alabar la feina dels salouencs afirmant que «són un equip i, tot i que té jugadors determinants, la gran característica és que competeix del minut 0 al 40 i, en línies generals, no es relaxa mai, no quan té avantatge, i t’exigeix màxima intensitat i concentració». Per aquest partit, el CB Valls espera poder comptar amb Pol Olivier, el nou fitxatge, tot i que encara està pendent de tràmits.