Ribelles haurà d'operar-se i estarà més de 3 mesos de baixa

El club confirma que hi ha una fractura d'estrès del cinquè metatarsià del peu esquerre

Actualitzada 22/01/2020 a les 20:52

Javier Ribelles, primer fitxatge grana en aquest mercat d’hivern, estarà, com a mínim, tres mesos de baixa per la fractura d’estrès del cinquè metatarsià del peu esquerre, una lesió que es va fer en el segon entrenament amb el Nàstic. El migcampista haurà de ser operat i això farà que estigui 12 setmanes de baixa, com a mínim, i, per tant, no pugui disputar cap partit de lliga fins al tram final d’aquesta, en cas que els terminis no s’allarguin més.



Un altre dels futbolistes que apareix a la infermeria grana és Pol Prats, que es troba en la darrera fase de readaptació al camp i està pendent de l’alta mèdica per reincorporar-se amb l’equip. Així doncs, la seva tornada als terrenys de joc sembla que està ben a prop.Qui no figura a la llista és Javi Márquez, que va caure de la convocatòria contra el Barça B per molèsties físiques i que, en conseqüència, sembla que Seligrat podrà convocar-lo per aquest cap de setmana.