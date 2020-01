El Tarraco comença l'any amb dues victòries i el Salou suma un punt

Els de la Costa Daurada es mantenen a la tercera posició i els tarragonins a la cinquena

Actualitzada 21/01/2020 a les 19:40

El Salou Costa Daurada i el Tarraco han començat amb dinàmiques oposades aquest 2020, però tots dos conjunts continuen a la zona alta de la classificació. El conjunt bordeus ha començat l’any amb dues golejades, una contra el Femení Tortosa (3-0) i l’altra, el passat cap de setmana, contra La Granada (0-5).

Amb aquestes dues victòries, els tarragonins es continuen ajuntant a la zona alta de la lliga, ocupant la cinquena posició amb 21 punts, només un per sota del Tortosa i quatre per sota del Salou Costa Daurada. Arnau Villagrasa, del Tarraco, detalla que «vam començar l’any amb la filosofia d’any nou, vida nova, vam intentar plasmar-ho en la primera setmana d’entrenaments», i afegeix que «el partit el vam començar molt bé, el Tortosa no va tenir gaires opcions a la primera meitat». A la segona meitat, d’aquest primer partit de l’any, les tarragonines van sortir igual d’endollades, després que en partits anteriors que també tenien controlats, se’ls compliqués per encaixar gols en aquest segon temps. «De seguida vam aconseguir fer el tercer, i el Tortosa va empènyer molt en la segona meitat però vam aconseguir aguantar el resultat», diu Villagrasa.

En el segon partit, contra La Granada, va ser «esplèndid», tot i que l’inici del partit va ser difícil. «No vam tenir massa problemes per superar al rival, la nostra portera va intervenir en poques ocasions i de no massa perill», argumenta Villagrasa, qui també apunta que «dues jugadores van acabar el partit lesionades però esperem que no sigui res important en cap dels dos casos».

Pel que fa al Salou Costa Daurada, el conjunt dirigit per Pau Díaz va empatar en el primer partit de l’any contra el Pardinyes (2-2), i va perdre contra el Ribes (0-4) el cap de setmana passat. Les salouenques no van poder fer res contra un conjunt treballat per assolir l’ascens aquesta temporada, tot i això, «en els primers minuts del partit, l’enfrontament va estar molt igualat, però es va trencar», segons explica el tècnic del Costa Daurada. Malgrat aquest mal inici de l’any, les salouenques continuen terceres a la classificació, només per sota de Calafell i Ribes. «Realment, aquests dos partits ens fan baixar una mica l’autoestima, perquè et veies a dalt competint contra tots, però això ens ha tornat els peus a terra», afirma Pau Díaz, qui afegeix que «la realitat és aquesta, nosaltres som l’únic equip nou de la categoria, la resta ja competien juntes, i necessitem temps per consolidar-nos». Tot i això, el tècnic del Salou sentencia que «ja no ens esperàvem aquest bon inici, al principi vam haver d’ajornar dos partits perquè no érem suficients jugadores, al final de temporada ja veurem com quedem».