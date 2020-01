El Nàstic suspèn de sou i feina a Viti i Petcoff

El club deixa la porta oberta a què els futbolistes puguin marxar però pagant la totalitat que els correspon

Actualitzada 22/01/2020 a les 11:29

El Nàstic s'ha cansat del cas Viti i Petcoff i, després d'apartar-los del grup i obrir un expedient disciplinari a cadascun, avui ha decidit suspendre de sou i feina als dos migcampistes tarragonins.Al de Mataró l'han sancionat per les reiterades faltes d'indisciplina que porta acumulant des de principis de temporada i que han esgotat la paciència del conjunt tarragoní, i a l'argentí per negar-se a jugar el partit contra el Barça B, un enfrontament que per a l'entitat era molt important per aixecar el vol i sortir del descens a Tercera Divisió.A més, el Nàstic deixa la porta de sortida oberta a tots dos futbolistes però els avisa que no els deixarà marxar gratis, sinó que hauran d'abonar fins a l'últim cèntim per a poder abandonar el club.