El Nàstic obre expedient disiciplinari a Petcoff i Viti que continuen apartats

El club està estudiant les possibles sancions que podrien ser econòmiques i molt contundents per als dos futbolistes

Actualitzada 21/01/2020 a les 20:27

El Nàstic ha obert un expedient disciplinari a Petcoff i Viti per l’enfrontament del passat diumenge on el de Mataró va arribar tard a la convocatòria pel partit contra el Barça B i l’argentí va negar-se a disputar el matx, davant l’absència de Javi Márquez.

Els casos són diferents però la sanció podria ser la mateixa, tot i que encara s’està estudiant les mesures a prendre. De moment, els dos futbolistes continuaran apartats de l’equip fins a nova ordre i el club ja els ha obert un expedient disciplinari. Ara, els directius estan analitzant la sanció que els imposaran, tot i que aquesta podria ser econòmica i d’una quantitat elevada per a escarmentar a dos futbolistes que no estan tenint un comportament exemplar amb l’entitat.

El de Mataró ha estat encadenant faltes d’indisciplina des de l’inici de la temporada, però tant Bartolo com Seligrat, i la resta del club, han volgut tenir paciència amb el futbolista, entenent que pot ser una peça clau per l’equip i saben que dins el terreny de joc pot aportar molt als tarragonins, però la paciència s’ha esgotat i han decidit apartar-lo de l’equip, obrir-li un expedient i imposar-li una sanció per veure si, d’aquesta manera, el jugador recapacita i entén que el club compta amb ell i no vol deixar-lo marxar tan fàcilment. El de Mataró, tot i la falta de disciplina que està demostrant, té ofertes de diversos clubs, la majoria filials o de Segona B però des del Nàstic, de moment, descarten la seva sortida. Un dels equips que estaria més interessat en apoderar-se dels seus serveis és el Real Oviedo, pel seu filial. Aquesta no és cap sorpresa, ja que a la direcció esportiva del club asturià hi ha David Comamala, qui precisament va fitxar el futbolista per a la Pobla de Mafumet quan encara era el director esportiu del filial tarragoní i del juvenil.

Comamala sap tot el que pot aportar futbolísticament aquest jugador i per això l’Oviedo hauria preguntat per la seva situació en terres tarragonines. Tot i que els asturians posarien damunt la taula els diners que demanen els tarragonins, des del Nàstic descarten la seva sortida. Així doncs, tot i les altres ofertes que puguin arribar, sembla que si finalment el de Mataró acabés marxant del conjunt grana, podria recalar al filial del Real Oviedo.

Petcoff farà les maletes

L’altra situació és la de Petcoff, qui també té un expedient disciplinari obert però per circumstàncies lleugerament diferents. El club va comunicar al migcampista argentí que no comptava amb ell pel que resta de temporada i que busqués equip. De fet, va estar a punt d’anar a l’Hércules però el jugador s’hi va negar i, el cap de setmana passat, va tenir l’oportunitat de demostrar a l’entitat que encara poden comptar amb ell, però no la va voler aprofitar i es va negar a jugar. Davant aquesta negativa a disputar el duel, el club també l’ha apartat de l’equip i li ha obert un expedient disciplinari, com a Viti, però a diferència d’ell, li han obert encara més les portes de sortida. Així doncs, Petcoff farà les maletes en aquest mercat de fitxatges, ja que segons ell mateix diu, té ofertes d’alguns equips de la categoria de bronze del futbol estatal. Aquesta ja no és la de l’Hércules que, tot i que va insistir en la seva contractació, no vol comptar amb un futbolista que, en un primer moment, va negar-se a fitxar pel club.