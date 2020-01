El Rally Catalunya Històric tindrà la seva base a Salou i inclourà trams WRC

La prova tindrà un recorregut d’uns 600 quilòmetres, dels quals 150 es correspondran a 14 trams en carretera tancada

Actualitzada 21/01/2020 a les 11:31

El Rally Catalunya Històric-Rally de les Caves, competició de regularitat per a vehicles clàssics en carretera tancada, presenta enguany moltes novetats en la seva quarta edició. Es disputarà els dies 28 i 29 de febrer de 2020 amb sortida i arribada a Barcelona i amb Salou com a base, amb el parc tancat al Passeig Marítim. Els equips que s’inscriguin podran triar entre participar les dues jornades completes o un únic dia (el segon) i, encara que l’itinerari serà secret fins que el ral·li es presenti el 26 de febrer a la seu del RACC, ja s’ha confirmat que el seu recorregut inclourà trams mundialistes (WRC) del RallyRACC, tot un plus per a una prova de gamma extra.

Per aquesta quarta edició, el RACC ha establert tres modalitats de participació que s’adapten a tota mena de participants, el Premium, el Bàsic i el One-Day. La modalitat Premium és l’opció «tot inclòs» per a pilot i copilot. Des dels drets d’inscripció, el menjar en ruta per a tots dos dies, cronometratge Blunik i seguiment en GPS –serveis comuns per a tots els participants–, amb una placa metàl·lica de record i jaquetes exclusives per al duo inscrit, així com l’allotjament i el sopar del primer dia, també Premium, a l’Hotel Regente Aragón de Salou, en mans del seu xef que ha estat guardonat recentment amb una Estrella Michelin pel seu restaurant Deliranto. L’últim dia, el sopar de clausura per a tots els pilots inscrits serà a l’Hotel Hilton Diagonal Mar Barcelona, on el lliurament de premis posarà punt final a aquesta experiència de conducció i gastronomia. El preu d’inscripció d’aquesta opció és de 1.500 euros, amb descomptes si els participants són socis del RACC o ja han participat en aquest ral·li en les altres tres edicions.

Dues modalitats noves

Les modalitats Bàsic i One-Day són noves d’enguany i s’han concebut per a oferir una disminució del cost de la inscripció, la qual cosa la fa assequible a tots. En la bàsica, l’equip no té incloses les dues nits d’allotjament ni el sopar del primer dia, i té un cost de 1.000 euros. En l’opció One-Day es gaudeix de la prova un únic dia, el dissabte 29, incorporant-se a la cursa en el passeig marítim de Salou i finalitzant el ral·li a Barcelona com la resta de competidors, amb el corresponent sopar i lliurament de premis. Els que s’inscriguin a One-Day abonaran només 500 euros. Els descomptes per als socis RACC es mantenen en les tres modalitats.

L’itinerari del quart Rally Catalunya Històric serà secret fins el dia de la seva presentació oficial, pocs dies abans de començar la cursa, però el RACC ja ha revelat alguns dels seus detalls. Salou serà la base del ral·li, igual que en el RallyRACC puntuable per al Campionat del Món, i entre les especials n’hi ha algunes que han format part fins el 2019 de la cita mundialista, la qual cosa proposa un gran atractiu per aquesta edició. La prova tindrà un recorregut d’uns 600 km dels quals 150 correspondran a 14 trams de regularitat en carretera tancada que es distribuiran al llarg dels dos dies citats.