El club està valorant quin tipus de sanció imposa als dos futbolistes

Actualitzada 21/01/2020 a les 11:55

El Nàstic ha obert un expedient disciplinari a Petcoff i Viti per l'enfrontament del passat diumenge on el de Mataró va arribar tard a la convocatòria pel partit i l'argentí va negar-se a disputar el matx.Amb l'expedient obert, el club està valorant quin tipus de sanció imposa als dos futbolistes, a un per la continuada falta de disciplina, i a l'altre per negar-se a jugar contra el Barça B. De moment, el primer pas és apartar-los del grup, tal com ha informat en l'edició de paper d'avui Diari Més, ahir a la tarda Petcoff i Viti van entrenar en solitari a l'interior del Nou Estadi.