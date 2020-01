El Nàstic se centra en la contractació d'un mig organitzador i un central

Petcoff podria ocupar aquest rol, com ho ha fet durant la primera volta, però el club ha perdut la fe en ell

Actualitzada 20/01/2020 a les 20:49

Les oficines del Nàstic continuen a ple rendiment rastrejant el mercat de fitxatges d’hivern per aconseguir donar una plantilla més competitiva a Toni Seligrat. Ara mateix, l’objectiu de l’entitat grana és contractar un central i un migcampista, dues posicions que s’han vist afectades en aquest mes de gener.

Durant aquesta temporada, ni Bartolo ni Seligrat han disposat de gaires efectius en aquestes dues zones del camp i ara, amb la marxa de Perone a l’Hércules, la defensa ha quedat amb només dos centrals del primer equip, i un d’ells encara està jugant de mig, Goldar. Així doncs, el Nàstic busca al mercat d’hivern un central per donar alternativa a Juan Rodríguez i David Goldar. Per sort per a Toni Seligrat, la marxa de Perone ha fet que passi a un primer pla Pol Domingo, el jove central del filial, que s’ha guanyat amb bones actuacions que el tècnic el tingui en consideració pel que resta de temporada. De fet, el mateix entrenador ja va avisar que és conscient que pot comptar amb el futbolista de la Pobla pel primer equip i així ho farà. Tot i això, el mateix Seligrat ha demanat que es fitxi a un altre central.

Pel que fa al mig del camp, els fitxatges de Ribelles i Miranda semblava que donaven per tancada aquesta zona, però la lesió del primer i els problemes amb Petcoff i, sobretot, amb Viti, han fet que el club busqui ara un migcampista organitzador, per poder donar descans a Javi Márquez quan es necessiti. Aquesta peça es va trobar a faltar en el partit del passat cap de setmana contra el Barça B, on Seligrat només va poder optar per un doble pivot defensiu, format per Goldar i Miranda, ja que Márquez està lesionat i Petcoff i Viti no van voler aprofitar l’oportunitat de demostrar que poden ser vàlids per aquest equip.

Petcoff i Viti entrenen sols

Tal com va explicar Diari Més diumenge, l’argentí i el de Mataró van ser expulsats de l’Estadi pel president del conjunt tarragoní, un per negar-se a jugar el partit i l’altre per arribar tard a la convocatòria. Com a primer càstig, el club ha decidit apartar-los momentàniament del grup fins que decideixi quin tipus de sanció els imposa a cadascun dels dos futbolistes. És per aquest motiu que ahir a la tarda els dos migcampistes van entrenar-se en solitari a l’interior del Nou Estadi. La situació viscuda aquest diumenge ha fet que, definitivament, el club perdi la fe en aquests dos futbolistes i per això busqui un jugador que sigui capaç de dirigir l’equip ofensivament quan el capità, Javi Márquez, no pugui fer-ho.

Com és normal, perquè arribin aquests dos fitxatges, primer cal donar baixes, una tasca que s’està encallant molt. Romain Habran, Ferran Giner, Lolo Plá i Damián Petcoff fa temps que saben que el club no compta amb ells, però es resisteixen a marxar. Fins que no ho facin, el club no podrà portar el central i el mig que desitgen, ni tampoc a Fran Carbia, l’atacant que no està gaudint de minuts amb l’Ibiza i que està esperant la marxa d’un jugador ofensiu per venir al Nàstic.