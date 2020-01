El Joan Petit s'acomiada de Reus amb una recaptació rècord de 56.000 euros

Actualitzada 21/01/2020 a les 09:51

El Joan Petit va acomiadar-se ahir al matí de Reus per seguir el seu camí a Vilafranca, on durà a terme el torneig Joan Petit Nens amb Càncer que té lloc cada any i que, el 2019 va acollir la capital del Baix Camp.

El Reus Deportiu va ser l’amfitrió d’aquest torneig festiu que té com a objectiu la recaptació de diners per a la investigació contra el càncer infantil. El club roig-i-negre va decidir treure el gegantó a passejar per tota la ciutat des del juny fins al passat cap de setmana i gràcies a això ha aconseguit una xifra rècord de recaptació, 56.006,96 euros. «Els objectius de la fundació són reunir fons per la investigació del càncer infantil i l’altra fer pedagogia sobre aquesta malaltia», va explicar ahir al matí el vicepresident del Reus Deportiu, Jordi Salvadó, qui va afegir que «ho hem assolit amb escreix, volíem fer molta xarxa i implicar la ciutadania i això ho hem fet».

«A la recaptació hem batut rècords i previsions que teníem, la mitjana de les 18 edicions anteriors era d’uns 20.000 euros aproximadament», va refermar Salvadó. En l’acte d’ahir al matí també hi va prendre part el Taller baix Camp, ja que van fer un donatiu de 100 espelmes amb el logotip de la Fundació Amics Joan Petit Nens amb Càncer, unes espelmes fetes artesanalment per les persones ateses al Centre Ocupacional del Taller i que serviran perquè la fundació les pugui vendre durant la seva estada a Vilafranca i ajudar així a la recaptació de diners. Des del Taller també van aprofitar per presentar els dos nans nous.